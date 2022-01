Thomas: "La no presencialidad perjudica a los más vulnerables"

A poco menos de un mes del inicio del ciclo lectivo 2022, el Gobierno de Mendoza apuestan a la presencialidad plena. Al respecto, el director general de Escuelas, José Thomas adelantó que en los próximos días las autoridades educativas y sanitarias nacionales se reunirán para definir protocolos de cara al regreso a las aulas.

Al respecto, Thomas destacó que apunta a la presencialidad plena, la cual cree que es "posible".

"Si uno ve la sociedad de hoy creo que es posible, todo está abierto y funcionando. Tendremos una reunión con Nación la semana que viene y la otra una del Consejo Federal de Educación con el Consejo de Salud para determinar protocolos. Uno ve que en el mundo se abre todo, no creo que la educación en Argentina tenga que ir a la inversa y mucho menos después de dos años en que los chicos no han tenido el mejor contacto de presencialidad para ellos, sabiendo que la no presencialidad perjudica a los más vulnerables, a los más chicos, se debería hacer un gran esfuerzo", remarcó en el programa En La Mira por FM 91.7.

Y agregó: “Tenemos que garantizar que todos estemos vacunados, es un deber social vacunarse para garantizar salir de esto y poder lograr una vida normal".

En ese sentido, sostuvo que el 2021 fue un año "muy bueno" en lo que respecta a la presencialidad y remarcó que "nadie hubiera pensado a principio del año pasado que íbamos a mantener todo el año las escuelas abiertas. No hubo muchas provincias que lo lograron, nosotros lo logramos gracias a un gran esfuerzo de docentes, directivos, de cumplimiento de protocolos, de mantener la burbuja de dar clases presencial y no presencial a la vez".

En referencia a la vacunación de los docentes, Thomas indicó que casi el 95% de los educadores están inoculados y más del 70% ya poseen las tres dosis.

"En los chicos venimos un poco más lento porque empezó después la vacunación y porque todavía hay duda social y por eso queremos llevar tranquilidad. El Ministerio de Salud que está desarrollando junto con municipios la vacunación en polideportivos está dando buenos resultados. Tenemos que salir a vacunar a los chicos ahora y estamos dispuestos para hacer esa campaña", refirió el funcionario.