Teresa Day: fracasó la Declaración de Certeza pedida por la oposición

Este martes, se realizó una audiencia de conciliación, en el cuarto piso del Poder Judicial mendocino, con el fin de dilucidar si María Teresa Day, la elegida por Rodolfo Suarez, cumple las condiciones para ocupar la banca que dejará Jorge Nanclares en la Suprema Corte de Justicia.

Desde principios de junio, tras la sorpresiva renuncia del magistrado, comenzó el debate sobre la actual coordinadora del Ministerio Público, no solo por parte de la oposición sino también, por ejemplo, del movimiento feminista Ni Una Menos, que cuestionó -entre otros puntos- su postura frente al aborto legal.

Descontento en la oposición

Legisladores del partido Intransigente, Protectora, Justicialista - Frente de Todos (tanto senadores como diputados) avanzaron en conjunto y presentaron una Declaración de Certeza, y una cautelar, para despejar cualquier tipo de dudas.

Esta petición tuvo como objetivo conocer si Day reúne los puntos establecidos por los artículos 143 y 152 de la Constitución provincial, que aluden a la antigüedad profesional requerida para ser magistrado o funcionario del Poder Judicial, además de la cantidad de años (10) en el ejercicio de la profesión, como abogada.

Lo cierto, es que el Gobierno no solo no acudió a la audiencia, sino que recusó a los jueces Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio, por haberle dado cierta esperanza a la oposición, detrás del objetivo de bajar la candidatura de María Teresa Day. En caso de responder, tienen tres días hábiles para hacerlo.

Legisladores presentes en la audiencia.

En tanto, mañana miércoles se realizará la audiencia pública en la Legislatura, de manera virtual, para evaluar cada pliego de los candidatos a magistrado. Comenzará a las 9.30 y solo estarán presentes en la Casa de las Leyes los miembros de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), quienes organizarán a los oradores.

Además de los jueces de la Sala II de la Corte y del fiscal de Estado, Fernando Simón, estuvieron presentes el jefe del bloque de Senadores del Frente de Todos, Lucas Ilardo, la diputada nacional del Frente, Marisa Uceda, el jefe de bloque de Diputados, Germán Gómez, ambos jefes de bloque de Protectora, Marcelo Romano y Mario Vadillo, y el presidente del Partido Intransigente, Daniel Galdeano.

En diálogo con la prensa, Ilardo expresó su descontento: “Evidentemente el gobierno del diálogo, como anunciaba el gobernador Suarez, ha quedado en los recuerdos".

"Nos retiramos con muchas más dudas, porque todos los argumentos que podía esgrimir el gobierno o explicitar, a través de un escrito, no fueron presentados, no fue explicada la postura”, prosiguió.

A modo de metáfora lanzó: “Es triste que en esta provincia se esté discutiendo si quien va a manejar un Fórmula 1, no solo si sabe manejar o no, sino si siquiera tiene el carnet de conducir”.

Un tema que debe tratarse en el Senado

Por su parte, en diálogo con CNN Radio Mendoza, el gobernador Rodolfo Suarez aseguró que en el ámbito del Senado es donde se debe evaluar si Day reúne o no las condiciones para ocupar la banca.

"Está pasando algo realmente increíble en la provincia de Mendoza, que la misma Corte quiere intervenir el tema, a pedido de algunos legisladores", sentenció y alarmado dijo: "No quisiera pensar que tiene que ver con la condición de mujer de la doctora Day".

A su vez, valoró el perfil de la coordinadora de Ministerio Público: "No tengo ninguna duda de que reúne todos los requisitos. Realmente es absurdo pensar y buscar 'chicanas' con el ejercicio de la profesión, cuando lleva cerca de 30 años trabajando en el ámbito de la Justicia, en confección de leyes, que no podría haber hecho si no fuera abogada".