Tarjetas SUBE a domicilio: quiénes pueden acceder y qué pasará con la Red Bus

De acuerdo a lo informado por el Gobierno de Mendoza, esta semana comenzó la distribución de tarjetas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en distintos domicilios particulares, de usuarios que necesiten renovar sus beneficios.

Esto no abarca a todos, sino a los grupos comprendidos por mayores de 70 años, jubilados y pensionados, y personas con discapacidad.

El objetivo es evitar realizar el trámite de modo presencial, en el marco de la emergencia. Para acceder a esto, podés tramitarlo a través de la web, haciendo clic AQUÍ.

Desde SUBE Nación se habilitó la línea de WhatsApp 011 6677 7823 para responder consultas, de lunes a viernes de 8 a 20.

En tanto, desde la Secretaría de Servicios Públicos, aclararon que no analizan un aumento de tarifas para lo que resta del año y que, a diferencia del área metropolitana de Buenos Aires, en Mendoza no bloquearán tarjetas a trabajadores que no sean esenciales.

¿Qué pasará con la Red Bus?

Debido a la implementación del sistema SUBE, las tarjetas Red Bus solo se podrán recargar hasta el 30 de septiembre próximo.

Cabe destacar que, como parte del cambio de sistema de pago de transporte, desde los primeros días de julio pasado solo se comercializan tarjetas SUBE en los puntos de gestión.