SUTE rechazó la propuesta salarial y peligra el inicio de clases 2021

Docentes representados por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), rechazaron la propuesta salarial del Gobierno y se encuentran en plan de lucha. De acuerdo a lo anunciado, la primera medida de fuerza se realizará este viernes, con una concentración en el espacio cultural Julio Le Parc.

Consideran "insuficiente" lo ofrecido y aseguran que habrá "un claro retroceso" en los derechos de los trabajadores de la educación.

En diálogo con CNN Radio Mendoza, el secretario general de SUTE, Sebastián Henríquez, contó que “el Gobierno ha ofrecido una suma en negro para el 2021, una parte en blanco", pero tal aumento no alcanza, considerando que los sueldos parten desde los 20 mil pesos y el porcentaje de inflación es cada vez más alto.

A modo de protesta, durante lo que resta del 2020 y a principios del 2021, van a realizar acampes, vigilias, ollas populares y movilizaciones. "Además quedó votado un no inicio de clases si el conflicto no se resuelve. En Mendoza hace tiempo que no pasa eso, pero en general los estudiantes quedan rehenes de un montón de situaciones, como las escuelas que se caen a pedazos. Hoy cerramos un año donde los reúnen a los directivos de escuelas y les dicen 'si quieren abrir un curso, digan cuál cerramos, porque no hay recursos'".

Hace tiempo que se sabe que en Mendoza se pierden más días de clases por problemas en las escuelas que por paros", enfatizó el dirigente.

En tanto, aseguró que "hay un enorme cansancio de los docentes, desgaste, hartazgo y a nivel salarial no hubo reconocimiento de eso".

"El año que viene la discusión serán las condiciones de los retornos presenciales, el ministro de Educación cada vez que habla dice que volvemos, pero parece que no importa cómo", planteó.

En la misma línea, consideró, a su vez, que la provincia debe rever la modalidad, en caso de sostener la alerta sanitaria. "Si hablamos de burbujas y demás, entra el problema de la sobrecarga del trabajo”.

Por último, consultado sobre el proyecto de ley de educación, Henríquez remarcó que "Mendoza, primero que nada, necesita una ley de financiamiento educativo. Antes de discutir cómo evaluar la calidad educativa, necesita metas para hacerlo”.