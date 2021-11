¿Suspenden por 180 días la Ley de Alquileres? | Qué pasará en Mendoza

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, propuso suspender por 180 días la denominada Ley de alquileres y que paralelamente se elabore una nueva norma basada en un acuerdo parlamentario, con amplio consenso entre el oficialismo y la oposición.

Con respecto a eso, en declaraciones en el programa En La Mira, de FM 91.7 el presidente del Colegio de Corredores Públicos de Mendoza, Estanislao Puelles Millán, expresó: “Son hasta ahora algunos trascendidos, venimos diciendo desde hace tiempo, incluso desde que se pusiera en vigencia esta nueva ley, que traería muchos problemas a todas las partes y principalmente a los inquilinos, finalmente fue lo que sucedió".

Y amplió: "La situación hoy para muchos inquilinos de Mendoza es bastante dramática, producto de la enorme caída de oferta que hubo en el último año, estimamos que más de un 40% de los inmuebles que antes teníamos en alquiler migraron a la venta, por lo cual, si antes teníamos 10 viviendas en alquiler, ahora tenemos solo 6 para ofrecer", reconoció.

Puelles Millán indicó que "cuando hay poca oferta esto se traslada a precio y a esto se debe sumarle que hoy estamos prácticamente a 51% de actualización anual de acuerdo a esta Ley de Alquileres, que es el índice del Banco Central que da todos los días".

El presidente del Colegio de Corredores se mostró consternado al indicar que “la situación es insostenible, algo hay que hacer, hemos planteado dos modificaciones a la ley"..

Entre los puntos a evaluar, Puelles Millán expresó que "es necesario volver a los 24 meses como era antiguamente, de plazo mínimo" y segundo que "la actualización sea como previamente, donde las partes se ponían de acuerdo en un valor para el primer año y un valor para el segundo".

De esta forma, "el inquilino se iba con un contrato firmado sabiendo lo que pagaba el primer año y el segundo, en cambio, ahora, uno firma un contrato de alquiler y la incertidumbre es total para propietarios e inquilinos que no saben cuánto tienen que pagar al segundo año y mucho menos al tercero”, se sinceró

Posible suspensión por 180 días

Puellés Millán dijo que es difícil dar una opinión sin tener la letra chica, algo que "es importante conocer, porque si se hace se tendrá que hacer a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), es la única manera de hacerlo" y eso "daría mayor incertidumbre a la que ya tenemos y deberíamos volver seguramente a la ley que teníamos antes".

Con respecto a la necesidad que se le presenta a los inquilinos, ya que con la actualización se les hace imposible pagar manifestó: "Esta Ley no benefició a nadie, ni propietarios ni inquilinos, y sucede que los corredores inmobiliarios que intermediamos en la oferta y demanda hoy no tenemos productos para ofrecer a nuestros clientes porque no hay oferta".

Y amplió: "La mayoría de los que hoy están alquilando y quieren cambiar de alquiler, se tienen que quedar donde están porque al no haber oferta, no hay muchas posibilidades de que una persona si quiere achicarse o agrandarse lo pueda hacer", reconoció.

Puelles Millán, volvió a mencionar que "la suspensión en sí misma por 180 días de esa ley, no sé si es el mejor camino", pero hasta que no se conozco "la letra chica del DNU", no se puede saber lo que pasará.

Para cerrar, reconoció que en Mendoza "no sabemos nada, con nosotros no se ha comunicado nadie".