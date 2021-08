Suspenden homenaje a San Martín por reclamo de Ampros

Trabajadores de la salud iniciaron un paro por 48 horas y rindieron ofrenda a los profesionales sanitarios caídos en pandemia en la plaza San Martín. Luego se trasladaron al Campo Histórico de El Plumerillo, donde denunciaron maltratos y que no los dejaron ingresar. Luego del episodio, fueron recibidos por el gobernador Rodolfo Suarez.

El acto que se iba a realizar en el espacio patrimonial lasherino para homenajear al Libertador San Martín a 171 años de su paso a la inmortalidad, fue suspendido por los incidentes entre los manifestantes de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y guardias de seguridad.

En el ingreso al lugar se produjeron forcejeos y, por esta situación, las autoridades decidieron suspender el acto y recibir a los representantes gremiales en Casa de Gobierno.

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, expresó: “La falta de seguridad que tenemos en estos momentos porque hay niños, personas, familias, tenemos un evento especial por los 171 años de la partida del Libertador y él nunca quiso grietas. Él nunca desembarcó ni desenvainó la espada cuando tuvimos el problema entre unitarios y federales, siempre dijo que los argentinos teníamos que estar unidos y no era el momento esto".

Y agregó: "Los reclamos pueden ser justos. Sabemos que todos los que vienen es porque tienen necesidades, sabemos que el 50% de pobreza que existe en la Argentina está haciendo mella, pero no es el momento. Hoy tendríamos que haber recordado todas las máximas de San Martín, los gestos que tuvo. Siempre fue de unión, patriotismo, honor y de que todos tenemos que estar unidos y hoy no se dio”, concluyó.

Por su parte Claudia Iturbe, secretaria adjunta de AMPROS, remarcó en declaraciones en FM 91.7: “Los profesionales siguen en la calle reclamando condiciones laborales, condiciones de salud porque su salud mental y física se ha deteriorado. También condiciones salariales, con un Gobierno que no quiere hablar, que no ha bajado ninguna propuesta, que las conversaciones fueron informales y no escribieron nada, eso a los profesionales los afecta y los enoja más".

A pesar de que las autoridades provinciales se comprometieron a dialogar con los representantes del gremio, Iturbe indicó que el paro iniciado este martes continuará y que se atienden "solo urgencias y emergencias".