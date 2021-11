Subió el pan: cuáles son los insumos que incidieron su incremento

El aumento sugerido del pan entre 12% y el 15% responde al incremento de precios de materias primas fundamentales para su elaboración, como la grasa y la margarina, según explicaron desde el sector.

El pan miñón llegó a $190, la docena de tortitas a $280 y la docena de facturas comunes a $420. Esta suba se da porque "por ejemplo, una caja de grasa de 20 kilos, que en septiembre la estábamos pagando a $2.800, hoy en día cuesta $3.300, $500 más en una sola materia prima", informó en el programa En la mira de FM 91.7 el presidente de la Cámara de Empresarios Mendocinos de Panadería (CEPA), Cristian Di Betta.

"Con la margarina pasó lo mismo, de septiembre a ahora, de $3.850 que la estábamos pagando, hoy en día está en $4.500. Lo mismo pasó con las levaduras y los aditivos", resaltó.

Este aumento quiebra las cuentas de cualquier panadero si se tiene en cuenta que "un pedido simple de una panadería es de 15 cajas cada 10 días", aportó Di Betta.

Frente a este panorama, el presidente de CEPA manifestó que le pidieron a las autoridades nacionales que intervenga los precios para que los aumentos de las materias primas no se trasladen al bolsillo de los consumidores. Sin embargo, "no hay caso, no le han encontrado la vuelta y seguimos teniendo estos aumentos de las materias primas indispensables para el trabajo de una panadería".

Al respecto, el empresario aseguró que "siempre la perjudicada es la familia, el bolsillo del papá, de la mamá. Lo vemos en los mostradores, que cada vez se hace más difícil poder comprar este tipo de productos Ayer la tortita valía 5 por $100, hoy es 4 por $100, es decir, vienen con los mismos $100 y se llevan lo que alcanza. No puede ser que una familia mendocina no pueda comprar un producto tan necesario para su mesa".

La carne y el biodiesel, los culpables del incremento

Di Betta explicó las causas que impulsan el incremento de la grasa y las margarinas, dos de los principales insumos para la elaboración de panificados.

Por un lado, el incremento del costo de la grasa se da por "el bajo consumo de carne al subir muchísimo los precios de los cortes más caros, que es de donde se saca la grasa para los panaderos. Baja el consumo de carne, baja la cantidad de grasa disponible y aumenta automáticamente su precio", resaltó el presidente de la CEPA.

Por otro lado, "mucha cantidad de cebo se lleva afuera para hacer biodiesel, entonces hay poca recolección de cebo en todo el país", concluyó Di Betta.