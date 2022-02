Suarez volvió de sus vacaciones con la adopción de fuertes posturas

Los primeros pasos que da Rodolfo Suarez al regreso de sus vacaciones tienen un alto contenido político y con decisiones que suponen repercusiones dentro y fuera de la provincia.

A la decisión de recibir este jueves a la cúpula del Sindicato Unido Trabajadores de la Educación (SUTE) (ver página 2) para acordar los primeros tramos de la negociación paritaria, lo que se transforma en un hecho casi único en una administración de gobierno y que lo distingue de sus predecesores, el Gobernador estaría dando un mensaje claro a toda la dirigencia sindical y a los trabajadores del Estado que necesitan respuestas ante el incontrolable avance inflacionario sobre sus salarios.

Le seguiría su propósito de pisar oficialmente la Capital Federal cuando el presidente Alberto Fernández regrese de su gira al exterior y solicitar una audiencia de urgencia para forzar una respuesta del laudo solicitado por Mendoza sobre la decisión definitiva de construir o no la megaobra Portezuelo del Viento.

Suarez también se muestra menos flexible con la oposición sin perder la postura que le reclama el lugar que ostenta como mandatario. En ese sentido, ha comenzado a mostrar posiciones políticas, como la que expuso públicamente en el momento en que periodistas de varios medios, entre los que se encontraba El Ciudadano, le consultaron sobre el quiebre interno del oficialismo nacional por la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del FdT debido al posible arreglo con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, Suarez respondió que “el Gobierno nacional tiene serias diferencias en sus distintos componentes que hacen muy difícil toda gestión que lleve a cabo la Provincia”.

“Nosotros llevamos una gestión política con cada uno de los ministerios porque sabemos que hay ministros que responde a un ala del Frente y otros a otra ala. Es decir que debemos tener conocimiento de lo que pasa en ese Gobierno, porque hace dificultosa la política que lleva adelante la Provincia. Es una muestra de que el kirchnerismo, ideólogo de ese Gobierno, hoy está en contra de algo que es muy importante para la Argentina, que es aislarnos del mundo o llegar a acuerdos con organismos necesarios para empezar a dar previsibilidad y confianza en la de lo que estamos muy lejos en este país”, reflexionó.

Pedido de audiencia a Fernández

Ante los sucesos ocurridos en su ausencia por el tema Portezuelo del Viento y las expresiones de diferentes sectores, Suarez dijo: “Debemos tener en cuenta que hablamos de una obra de US$ 1.023 millones que es de todas las mendocinas y los mendocinos. Por eso necesitamos que el Presidente responda al laudo que Mendoza le ha solicitado a través del Acta 73, una clara demostración que se lo hemos solicitado y que no es una mentira como por ahí se desliza”.

“En nuestra presentación le indicamos que él (Fernández) ha desarchivado un expediente en el que el presidente Mauricio Macri había autorizado la obra cuando se cumplieron todos los pasos y plazos.

Ahora da lugar al pedido de cuatro provincias de la región para que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental, a lo cual nosotros decimos que no y que solo queremos que laude y diga claramente si se hace o no la obra”, indicó con énfasis Suarez.

A la pregunta de por qué no se hace igual la obra, el mandatario respondió con contundencia: “Miren, los mendocinos deben saber que yo no cometeré el acto irresponsable de iniciar esa obra y que a la mitad de ella se paralice por cuestiones legales. Por eso quiero que el Presidente diga si lauda a favor de Mendoza o de las otras provincias”.

“Hemos tomado la decisión de, como último plazo, esperar que regrese el Presidente para solicitarle una audiencia que defina esta situación. Porque tampoco es bueno que tengamos ese dinero inmovilizado y no lo volquemos en muchas obras públicas que necesitamos para el crecimiento de la provincia. Mi pensamiento es invertir esos fondos que nos permitan crecer, generar empleo y mayores exportaciones”, señaló.

“El que no tenga respeto de las normas, se va del Gobierno”

No pudo estar ausente lo ocurrido con el exdirector de Policía Roberto Munives, y en eso Suarez, sin esquivar el asunto, fue directo en su respuesta: “Enterados de lo ocurrido no se esperó un minuto para tomar las medidas que se debían tomar. Por eso di todo mi apoyo a lo realizado por el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, y se dio inmediata intervención a la Justicia, a la Inspección General de Seguridad y el Tribunal de Ética, que es lo que corresponde en cualquier país en que se respeten las instituciones”.

“Si ustedes buscan mi visión u opinión a lo que les acabo de expresar, es que apoyé sin dudar, porque les digo que todo lo que decidí es porque no estoy de acuerdo con lo ocurrido. Todos los funcionarios públicos debemos ser los primeros en dar el ejemplo de conducta y respeto de las normas. Eso está claro: el que no tenga esa convicción debe irse y así se lo he transmitido a todos los funcionarios de mi gobierno”, remarcó Suarez.