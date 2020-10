Suarez: "En Mendoza no vamos a volver a la fase 1"

El gobernador de Mendoza, brinda una conferencia de prensa en horas del mediodía de este lunes para hablar acerca de los detalles y el alcance del último DNU emitido por el Gobierno nacional.

El evento se lleva a cabo desde las 12, en el salón Patricias Mendocinas del cuarto piso de Casa de Gobierno y es transmitido vía streaming. Solo se permite el ingreso de un periodista por medio.

Se aguardan con ansias las palabras del mandatario mendocino, que buscará según palabras textuales de él, “acercar claridad a la sociedad mendocina sobre las medidas nacionales tomadas para Mendoza”, luego del DNU 792 enviado por el presidente Alberto Fernández y publicado en el Boletín Oficial.

La letra del texto denomina que los departamentos del Gran Mendoza, Tupungato y Tunuyán deberán regresar a la fase ASPO.

“Hemos manifestado nuestra oposición de que Mendoza retorne a la fase 1. En Mendoza no vamos a volver a la fase 1 y no lo vamos a hacer porque la situación en la cual estamos en Mendoza, y si bien es cierto que el sistema de salud está estresado y que es crítico porque estamos viviendo una pandemia, no se justifica la vuelta a la fase 1 de ninguna manera”, dijo el gobernador.

“No se justifica (el regreso a la fase 1) por esfuerzo que han hecho casa uno de ustedes, cuidándose."

"Tenemos que cuidar la salud pero también tenemos que cuidar el empleo".

"Tenemos que cuidar la salud psíquica de los mendocinos".

"La OMS recomienda el cuidado individual, el respeto de las normas y los mendocino cumplieron".

"En Mendoza, las cosas han sido distintas a las estrategias del gobierno nacional. No vamos a volver a la fase 1".

"Lamentablemente las reuniones familiares las vamos a restringir".

"Los mendocinos somos muy respetuosos de las instituciones porque venimos diciendo desde hace mucho tiempo que las instituciones son las que hacen que en un país, las cosas funcionen."

"En Mendoza seguimos como estamos. De todas maneras hay ciertas actividades que no podemos mantener".

"Las reuniones familiares quedan afuera. Las reuniones de amigos también están restringidas, las actividades en clubes si, pero al aire libre".

"El turismo interno lo vamos mantener"

"Les pido a los mendocinos que nos cuidemos, nunca un problema tan grave se combate con técnicas tan simples. Hay que aprender a convivir con el virus"

El Gobernador, le pedirá al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, por la continuidad de rubros que ya estaban habilitados.

-Noticia en desarrollo-