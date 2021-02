Suarez: "Estamos trabajando para que el 1 de marzo se vuelva a clases"

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez fue parte de los festejos por los 150 años del departamento Las Heras. Luego de culminada la celebración de la renovada Plaza Marcos Burgos, que fue reinaugurada con motivo del aniversario, el mandatario habló con la prensa.

En declaraciones a CNN Radio Mendoza, Suarez se refirió a la polémica luego de no ser invitado por el presidente Alberto Fernández a visitar Chile: "Al Gobierno nacional no le gusta mucho la postura que hemos tomado en Mendoza con respecto al manejo de la pandemia, en decir las cosas como son, parece que eso es lo que molesta" y reflexionó "yo pensaba ¿por qué no nos invitaron a Chile? y era porque seguramente en alguna reunión yo iba a decir que el manejo de la provincia era diferente a lo de Nación y seguramente eso era lo que ellos no le gustaban".

"Si bien esto no ha terminado y lo digo con mucha prudencia, no quiero festejar antes como lo hizo Nación de festejar goles antes, eso no hay que hacerlo nunca. Nosotros estamos de esta forma gracias al todos los mendocinos y mendocinas, gracias a la conciencia social porque no hay otra explicación".

"En Mendoza con este meseta de casos podemos mantener la actividad económica, apostamos que muchas familias puedan seguir trabajando y muchos padres y madres pueden llevar el sustento a su casa" indicó Suarez.

Vuelta a clases

Se confirmó que el 1 de marzo comienzan las clases con respecto a eso el Gobernador expresó: "Estamos trabajando mucho en los establecimientos para ponerlos a punto, hay un deterioro muy grande luego de un año de tenerlos cerrado" y agregó "el martes damos inicio al ciclo lectivo, en la reunión con los supervisores. Estamos trabajando intensamente para que el 1 de marzo comienzan las clases en Mendoza" manifestó el Gobernador.

"Hoy estamos pensando en el inicio de las clases, más adelante tendremos tiempo de pensar en las elecciones, lo importante es esto, por la plaza Marcos Burgos, un espacio público que se recupera para los vecinos, que las clases van a comenzar, que la gente pueda trabajar" .

"Yo no quiero dedicarle tiempo a temas que se pueden resolver más adelante, que no son temas de la agenda de la gente y yo siempre digo que en este gobierno sus temas son los temas de la gente" cerró Suarez.