Suarez confirmó cuándo empezarán las clases presenciales en Mendoza

El gobernador Rodolfo Suarez confirmó durante el mediodía de este lunes que las clases presenciales en Mendoza comenzarán el próximo 1 de marzo.

A través de una conferencia de prensa llevada a cabo desde la Casa de Gobierno, el mandatario provincial habló sobre varios temas referidos a la educación, la pandemia del coronavirus, y temas económicos luego de haber tenido una reunión con diferentes gremios.

Gentileza: Prensa Gobierno Mendoza

La misma información, la ratificó en su cuenta oficial de Twitter: "El 1° de marzo queremos comenzar las clases presenciales en Mendoza, respetando la capacidad de cada establecimiento, el distanciamiento y cumpliendo con todos los protocolos" especifica el tuit.

Respecto a lo que se vivió durante el 2020 y toda la problemática educacional, Suarez admitió que "otro año como el 2020 para nuestros estudiantes, es un atraso para el país. Con todo el esfuerzo que significa adaptar las escuelas, en un contexto lleno de demandas y con poco presupuesto, vamos a abrir los establecimientos educativos."

A su vez, el gobernador resaltó que llegado al momento se evaluarán las medidas sanitarias correspondientes, teniendo en cuenta cómo esté la pandemia durante esos días y destacó que todas las habilitaciones y permisos que tiene la provincia se debe al buen accionar y cuidado de los mendocinos.

Es por eso que insistió en que "redoblemos esfuerzos para que la educación se mantenga de forma presencial en nuestra provincia."

Aumento por decreto y vacunación

También, en la conferencia de prensa Rodolfo Suarez informó que se otorgará un incremento por decreto para todo el personal docente. El mismo constará de una suba del 20% y un bono de $54 mil en etapas durante todo el 2021.

Respecto a la campaña de vacunación, el jefe del Ejecutivo provincial destacó que la próxima etapa contra el COVID-19 estará destinada hacia los docentes y personal no docente pero igual resaltó que no será obligatoria. Si bien no se dieron detalles sobre una posible fecha, Suarez hizo referencia a las que maneja el Gobierno nacional.