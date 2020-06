Suarez aseguró que Portezuelo del Viento generará empleo genuino y energía

El gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suarez dio declaraciones luego de la reunión que mantuvo con el ministro del Interior de la Nación, Eduardo Wado de Pedro, por Portezuelo del Viento.

En diálogo con el programa 'En la mira' que conduce Vicente Calisaya en CNN Radio Mendoza el mandatario provincial calificó de fundamental la obra que está programada para el sur de nuestra provincia: "Portezuelo del Viento generará empleo genuino, energía, progreso y es lo que necesita este país".

"No se puede borrar con el codo, lo que se escribió con la mano", lanzó el mandatario provincial, para explicar cuales fueron los fundamentos puestos sobre la mesa en el encuentro con el ministro. "Los estudios están todos hechos" y "son temas que no se pueden volver a discutir", remarcó.

Explicó que la propuesta realizada a todos los gobernadores -de La Pampa, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro- consiste en que, en caso de haber incumplimiento con alguna norma establecida por el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), se haga efectivo el resarcimiento del fondo de garantía.

Salvo que haya alguna orden judicial, el proceso de licitación de la obra no se detiene, garantizó Suarez e indicó que el próximo 3 de julio es la presentación de las ofertas.

Luego, destacó que la mayoría del arco político de la provincia ha manifestado su apoyo a Portezuelo. Pero fue contundente frente a la posición de algún sector de la oposición: "Habría que preguntarle al presidente del partido justicialista (por Guillermo Carmona), por qué hace las declaraciones que hace, y a algunos otros legisladores".

Deuda con el Banco Nación

Otro de los temas tratados junto al ministro De Pedro, tuvo que ver con la deuda de Mendoza con el Banco Nación. Para esto, el funcionario convocó al titular de la entidad.

"Llevamos una propuesta y pedimos un adelanto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), son reclamos necesarios para la provincia. Esto tiene que ver con la caída de la recaudación y todo lo que está pasando, no solo en el país, sino en el mundo", contó.

Indicó, además, que desde la provincia se está pidiendo un período de gracia de seis meses, y que se está trabajando en un acuerdo para lograr una deuda que sea sostenible en el tiempo.

María Teresa Day

Por último, el gobernador fue consultado por la controversia en que se ve envuelta su candidata para la Corte, María Teresa Day. "Tenemos un régimen institucional, a nivel constitucional, donde dice que el gobernador propone a quien vaya a integrar la Corte y el Senado tiene que dar el acuerdo o no".

"Está pasando algo realmente increíble en la provincia de Mendoza, que la misma Corte quiere intervenir el tema, a pedido de algunos legisladores", sentenció y alarmado dijo: "No quisiera pensar que tiene que ver con la condición de mujer de la doctora Day".

A su vez, valoró el perfil de la coordinadora de Ministerio Público: "No tengo ninguna duda de que reúne todos los requisitos. Realmente es absurdo pensar y buscar 'chicanas' con el ejercicio de la profesión, cuando lleva cerca de 30 años trabajando en el ámbito de la Justicia, en confección de leyes, que no podría haber hecho si no fuera abogada".