Suarez anunció las nuevas restricciones que regirán en Mendoza

El Gobierno de la provincia informó y da detalles sobre las medidas adoptadas por la provincia, luego de que el Presidente informara hoy, mediante un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) nuevas restricciones para todo el país.

Rodolfo Suarez, anunció que Mendoza "acatará las medidas nacionales" por que "estamos en la segunda ola". Asimismo, el Gobierno reafirmó que las fiestas clandestinas son el mayor foco de contagio en toda la provincia y que buscarán con multas y más controles, poder erradicarlas.

La ministra de Salud, Ana María Nadal, además comunicó que la ocupación de camas ronda el 70%. En este sentido, Suarez afirmó que hay una fuerte inversión de camas e insumos para poder contener la enfermedad. Estas inversiones, "están en busca de una mejora de la calidad de la Salud" de toda Mendoza, no solo están destinadas a "dar respuesta a la pandemia"

Con respecto a la protesta que hubo por la vuelta a las clases virtuales, que se desarrollo en esta mañana en Casa de Gobierno, Suarez aclaró que "no todos los docentes son los que quieren volver a la virtualidad", Y destacó que se "mantendrán las clases presenciales", con protocolos estrictos.

Nadal, por su parte aclaró que las líneas de contacto de covid, 148 y el 0800, se "están reforzando", y que probablemente con el aumento de contagios, hay mayor demanda y reafirmó que cada persona con solo su DNI, puede acceder al resultado de su examen, y que eso "sirva como justificativo, frente a situaciones laborales"

En tanto, refiriéndose a la cantidad de vacunados el Gobernador expuso que desde la Nación se dijo que "íbamos a tener millones de vacunados" y hoy no los tenemos entonces "pasan la pelota para la otra cancha" ya que antes la provincia en particular, no podía realizar una compra de vacunas fuera de la nación y ahora sí se podría. Es decir, no se podían obtener unilateralmente "al igual que los respiradores en su momento"

Por lo que Mendoza dispuso:

Se mantienen los aforos

La alerta sanitaria se mantendrá desde las 00.30 a las 5:30 de la mañana, de cada día

Se suspenden para todo el país los viajes grupales de egresados, de estudio y de grupos turísticos así como las actividades de casino, bingo, discotecas o cualquier salón de fiestas.

Están permitidas las reuniones en domicilios particulares, con un máximo de 10 personas

Se permiten las reuniones familiares y sociales hasta 20 personas al aire libre

hasta 20 personas al aire libre Se permiten las prácticas del deporte, sin público.

Se suspenden los eventos sociales que regía en la provincia

Continúa la presencialidad en las escuelas

Los casinos van a seguir funcionando como hasta ahora, con las restricciones horarias establecidas", contrariamente a lo que establece el DNU de Alberto Fernández.

Asimismo, quedan exceptuados los trabajadores considerados esenciales o que tengan permiso de circulación. El DNU, en principio, sería hasta el 30 de abril porque el desde el Gobierno nacional aseguraron que "necesitan tiempo para vacunar", y ratificaron también que estamos transitando "la segunda ola"

Mirá la conferencia completa en Casa de Gobierno: