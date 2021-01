Sputnik V: los síntomas de Ana María Nadal luego de vacunarse

El pasado 29 de diciembre se inició en la provincia de Mendoza el proceso de vacunación contra el coronavirus. El lugar elegido fue el Hospital Lagomaggiore y allí la ministra de Salud, Ana María Nadal, fue la primera en recibir la dosis.

Luego de muchos comentarios sobre los efectos adversos que esta droga produce en el cuerpo, la titular de la cartera sanitaria provincial explicó cómo fueron las horas y días posteriores a haber sido inoculada con la Sputnik V.

"No tuve febrícula, sí un poco de dolor muscular en la zona de inoculación de la vacuna 24 horas después de la aplicación, pero nada que no me permitiera seguir haciendo una vida normal" manifestó Nadal.

El proceso de vacunación se ha realizado de manera escalonada en Mendoza y la funcionaria provincial fue la primera en vacunarse para darle confianza a todo el personal sanitario para someterse al mismo proceso. Cerca de 1.100 trabajadores de la salud ya fueron vacunas entre enfermeros, terapistas y todos los que trabajan en áreas de exposición frente al virus.

En su momento, Nadal había manifestado que la vacuna "es voluntaria, el hecho de haber comenzado es para generar confianza de que se vacunen. La solución al COVID-19 es la vacunación. En algunos lugares se aceptó más que en otros".

Según especificaron desde el Ministerio de Salud, durante los próximos días se dará comienzo al proceso de inoculación en los hospitales privados para seguir con la campaña para todo el personal sanitario, luego se extenderá a los trabajadores de seguridad y así mientras las drogas estén disponibles.

Respecto a los efectos secundarios de la Sputnik V en quienes recibieron la dosis, la ministra de Salud manifestó que "son todos de leves a moderados, lo esperable de cualquier vacunación: dolor local, febrícula, dolor muscular luego de la colocación. Estamos con un porcentaje bajo. Mendoza no reportó casos graves".