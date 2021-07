Sin escrúpulos: estafan a los más necesitados por Whatsapp

Una nueva estafa es noticia a nivel nacional. Se trata de un mensaje falso circuló por WhatsApp en los últimos días que apunta contra personas que reciben planes sociales del Gobierno.

El mecanismo del engaño se realiza a través de un mensaje de la aplicación en el que comunican que serán beneficiados -haciéndose pasar por El Ministerio de Desarrollo Social- con ayuda económica. A partir de allí le piden datos a la víctima para cobrarle la jubilación o planes del Estado.

"Chi@s tengan cuido el sábado 24 de julio lo llaman a mi papá diciendo que le iban a dar una ayuda de $ 22.800 por no tener trabajo en "blanco". A lo que mi papá le dice, te paso con mi hija que ella sabe más de esto, lo atiendo y me empieza a preguntar cosas y no sabía ni el nombre de mi papá, le pedían que consiga a alguien que cobré jubilación o que esté en blanco para activarle la plata y poder cobrar de ahí.

Yo siempre trato de estar informada de todo, pero nunca pasaron por la tele ni ANSES ni nadie dijo que iban a dar esa Plata!. Por favor, tengan mucho cuidado y no atiendan a este número si los llega a llamar", indicó una de las víctimas.

¿Qué datos son solicitados?

Para llevar adelante estas maniobras fraudulentas se utilizan no solo llamados telefónicos, sino también cuentas de mails y envíos por redes sociales o What´s App. Por eso, desde el Estado comunicaron que "no piden datos personales ni bancarios por teléfono, mail o por servicios de mensajería".

Denuncias:

El Ministerio de Desarrollo Social no pide datos personales ni bancarios por teléfono, mail o por servicios de mensajería. Si te contactan para pedirte tus datos de CBU, claves de cajero o números de cuentas bancarias, hacé la denuncia al 0800-222-3294.

Cabe destacar que de acuerdo con lo que informó el organismo, "se han presentado diversas denuncias judiciales ante los intentos de fraude y estafa por parte de personas inescrupulosas que se hacen pasar por funcionarios de este Ministerio. Las mismas ofrecen microcréditos y acceso a programas sociales a cambio de obtener datos personales y bancarios de los potenciales titulares de derecho", por lo que advierten que las personas no envíen, ni compartan datos personales por teléfono.