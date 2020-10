Sigue la polémica por los fondos nacionales a municipios mendocinos

Según el mismo se encargó de señalarlo, Alberto Fernández quería que el programa fuera equitativo para evitar la acusación de favorecer a los del propio espacio político. El Presidente sostuvo durante el acto: “Nos ha tocado gobernar en un tiempo muy difícil, donde la unidad de todos nosotros es importantísima para que la Argentina levante cabeza”. Y agregó: “No me importa de dónde vienen, si son radicales, si son socialistas, si son peronistas o son independientes o son Cambiemos. Lo único que quiero saber es si quieren el mismo país que yo, que es un país más justo, más solidario y más integrado, si es así abracémonos y caminemos juntos”.

Se trata de un programa ideado por Eduardo Wado De Pedro, ministro del Interior, que destinará fondos por más de mil millones de pesos. En lugar de enviarlos a los gobernadores irán directamente a los municipios, y es gestionado por la secretaria de Municipios del Ministerio. Tal vez eso explique alguna cosa, ya que la dependencia es encabezada por Avelino Zurro, hermano del intendente de Pehuajó, Provincia de Buenos Aires, quien pertenece al ala extrema del kirchenrismo y lo propala a quien quiera oírlo.

Polémica en Mendoza

Los cinco municipios que en Mendoza son parte del programa: Tunuyán, Maipú, Lavalle, La Paz y Santa Rosa. Ni bien conocido el dato, quien primero hizo conocer su molestia fue el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, quien se manifestó a través de las redes sociales, lo que mereció la respuesta airada de su par de Maipú, Matías Stevanato. “Otra vez la discriminación política del Gobierno nacional a Mendoza”, remarcó el godoicruceño, y la respuesta le recordó: “No hablaste de discriminación política cuando Godoy Cruz recibía fondos y Maipú nada. Cuando nos sacaron el 25% de policías y dejaron un móvil c/8000 habitantes, tu silencio fue abrumador”.

Ahora, quien se expresó sobre el tema fue el diputado nacional Federico Zamarbide, curiosamente oriundo de uno de los municipios peronistas que quedaron fuera de los recursos nacionales, San Rafael: “No hay criterio de distribución. Si bien el ministro del Interior alega que hay un índice para la distribución de estos recursos, en el marco del llamado plan Municipios de Pie. No nos parece casual que solamente las administraciones justicialistas lo reciban en Mendoza”, señaló en diálogo con CNN Radio Mendoza.

El diputado Federico Zamarbide.

Para decidir cuáles son los municipios que reciben estos beneficios lo que se utilizó es una tabla que se denomina Índice Federal de Inequidad Territorial (IFIT). Se trata de un modelo que mide NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), territorio y densidad de población, entre otros indicadores, para evaluar las condiciones de equidad de cada municipio. Esto también fue objetado por Zamarbide cuando dijo “quisiera que alguien me explique, porque he trabajado en la construcción de índices similares. Que me expliquen si hay índices con diferencias tan importantes entre Tunuyán y Tupungato como para que el primero lo reciba y Tupungato no. Otro punto, ¿Malargüe no tiene problemas sociales y económicos? Quedó fuera del programa. Me parece que es un índice construido a la medida, para que les llegue plata a los amigos, más que el reparto objetivo de los fondos. Por eso soy enemigo de esta repartición cuando no se realiza respetando índices de coparticipación”.

En ese contexto, recordó que “hace meses que venimos diciendo de la discriminación a Mendoza por los fondos. La provincia de Buenos Aires ya suma $123 mil millones a lo largo de enero a septiembre, recibido por fuera del presupuesto. A eso se le suman los 50 millones que se le quitan al Gobierno de la Ciudad después del conflicto con la Policía. Hay repartido discrecional de los fondos, Kicillof nos sale carísimo a todos los argentinos. Hace meses hacemos los planteos de la repartición federal”, lo que refleja que el malestar venía de antes, y esto no hace más que sumar a esa sensación.

Y continuando por esa senda de análisis recordó que “Hubo una solicitud del programa para ayudar a las provincias en el marco de la pandemia, Mendoza había solicitado 5 millones, le comprometieron 3 y después le dieron 1.900, y que aparte es crédito. La provincia de Buenos Aires ha recibido miles de millones este año sin obligación de devolver”, y cerró señalando que “Darle los recursos a un gobernador o un intendente amigo se tiene que terminar porque debe haber criterios federales de reparto”.

Del otro lado del mostrador, uno de los municipios que recibió fondos es Santa Rosa, y sobre el tema se expresó su intendente, Flor Destéfanis, también en CNN Radio Mendoza: “La verdad es que yo trabajo para Santa Rosa, no sabía, pero después supe que participamos más de 170 municipios de toda la Argentina. Como lo comentó el ministro del Interior la selección de proyectos tiene en cuenta a un eje federal que es de inequidad territorial. Las distintas variables determinan los municipios que necesitan modernizarse. Santa Rosa lleva muchos años de inequidad territorial”, manifestó la ex Reina de la Vendimia.

Y sobre la polémica, agregó: “No creo para nada que sea una discriminación, una selección a dedo. Escuché al subsecretario de Relaciones Municipales de la Nación y estoy de acuerdo, porque a nosotros nos pidieron rendiciones pendientes de la gestión anterior. Hasta que eso no sea presentado no podemos tener los beneficios y eran situaciones en las que se encontraban también otros municipios del oficialismo de Mendoza”.

Sobre los fondos, que son de siete millones de pesos, señaló: “No sabemos específicamente cuándo llega el dinero de la Nación, pero entendemos que va a ser en los próximos dos meses antes de que finalice el año. Nosotros presentamos un proyecto integral del desarrollo urbano y productivo que necesita Santa Rosa. Sobre lo urbano hemos solicitado utilitarios y una máquina, que nos permite poder reforzar la recolección diferenciada de residuos y tratamiento en origen”.

El desarrollo productivo incluye la adquisición de un quirófano móvil de castración de felinos y caninos, una problemática muy grande por la sobrepoblación de gatos y perros que tiene el departamento. También un ecógrafo ganadero portátil para llevar este servicio a todos los animales de los puestos.

El programa abarca en primera instancia a 160 municipios: 24 son de la provincia de Buenos Aires, 52 de la Zona Centro del país, 14 de la región cuyana, 23 del Noreste, 14 del Noroeste, 23 de Patagonia Norte y diez de Patagonia Sur. Se espera que en sucesivas etapas alcance a las 400 comunas beneficiadas.