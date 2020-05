Serias dificultades para la atención médica y cirugías por causa de la emergencia

Diferentes clínicas y hospitales de día de la provincia pasan delicado momento de parálisis de atención médica y quirúrgica, producto del aislamiento dispuesto para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Los profesionales de la salud que atienden estos centros de salud advierten la gravedad de la situación, porque se trataría de tener paralizada toda respuesta convenida con las Aseguradores de Riesgo de Trabajo (ART) que contrataron sus servicios para atender trabajadores de diferentes rubros. Esto, dicen los médicos, “acarrearía lógicas demandas por abandono de paciente que en muchos casos tienen que ser operados con cierta premura. Además estamos advertidos que las ART podrían retirar sus acuerdos, constituyendo todo un combo que obligaría el cierre de nuestros centros de salud y quedarían sin trabajo más de 300 personas en toda la provincia”

Hace una semana todo este sector envió notas a diferentes organismos de salud del Estado, incluida la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En la misiva qué resaltan: “Las clínicas tenemos la obligación de realizar el tratamiento de pacientes accidentados ya sea laboral o in itinere, desde lesiones leves (como esguinces) a lesiones graves (como politraumatismos), como así también lesiones quirúrgicas (lesiones meniscales o lesiones ligamentarias). La atención del paciente y la solución de dicha patología deben ser en tiempo y en forma, según la Ley 24.557, para evitar mayores secuelas del accidente y mayor tiempo de tratamiento, lo que afecta al trabajador, ya que continuaría con su dolencia y aumentaría su incapacidad laboral”.

La Ley 24.557 obliga a las cirugías en tiempo y forma

Ante este difícil panorama, El Ciudadano entrevistó al médico Ricardo Ismael Luna (Matrícula 8.780) del Hospital de Día Attimo Salud. Al preguntarle sobre el tenor de lo que denuncian dijo: “Estamos denunciando la falta de respuesta del Estado provincial, ante la imposibilidad de realizar cirugías programadas que indican las ART que tomaron servicios en nuestras clínicas y hospitales de día. Todos atendemos accidentes laborales por el convenio firmado y está demás aclarar que estamos obligados a tratar en tiempo y en forma toda cirugía comprendida en la Ley 24.557”.

–¿Cuántas instituciones estarían en esta situación?

–Con inmensa preocupación nos hemos contactado más de diez centros asistenciales de la provincia. La negativa de no realizar un cúmulo de cirugías afecta y perjudica al paciente, a las ART, al personal y a las clínicas en sí. Por eso presentamos diferentes notas, una de ellas fue dirigida a la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Hebe Casado. A esta última le solicitamos que sea elevada una presentación a la ministra de Salud, Ana María Nadal. Hasta ahora no tuvimos respuesta.

–De continuar con esta parálisis, ¿qué produciría en ustedes?

–Los perjuicios sobre nuestro sector ya son múltiples. Sobresalen reclamos judiciales por parte de pacientes que no pueden ser atendidos en tiempo y forma, esto incluyo obviamente el no ser operados. Una cuestión que les traería graves secuelas e incapacidades. Luego está lo otro, los perjuicios económicos que surgen al no poder operar esas cirugías ambulatorias que realizan nuestras instituciones. Todo esto desemboca directamente en el personal, porque no se pueden pagar sus sueldos. Algo similar con alquileres, servicios, proveedores e impuestos.

–¿Esto implica cierre de clínicas y pérdidas de fuentes de trabajo?

–Sí, lamentablemente. Más de la mitad de nuestros centros ambulatorios estamos en riesgo de cerrar nuestras instituciones. Como consecuencia directa podrían quedar sin sus fuentes de trabajo más de 300 empleados de toda la provincia, con el agravante que esa cifra se acrecentaría ya que muchos de esos empleados son sostén único de familia”.

Desde la Legislatura se sugirió atender el problema de pacientes

El Ciudadano se comunicó con la titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Hebe Casado para interiorizarnos sobre el tratamiento que se le dio al tema. Al respecto, la diputada respondió: “La nota de ese sector de salud privada fue recibida por la comisión que presido. Inmediatamente la remití al Ministerio de Salud con la sugerencia: 'Considerando que la situación en clínicas y hospitales, por ahora no es apremiante por la atención de contagiados por coronavirus, creo conveniente reiniciar la atención de estos pacientes. Si en algún momento fuera necesario, suspenderlo nuevamente. Espero tengamos una respuesta favorable por el bien de estos pacientes'”, concluyó la misiva a la ministra Ana María Nadal que acompañó el expedienta firmado por la diputada.