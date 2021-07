Semana de la Lactancia Materna: ¿Quiénes pueden donar?

La Semana Mundial de la Lactancia fue proclamada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud en conjunto con Unicef en 1992 y se celebra en el mes de agosto con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia de madres a niños.

Es por ello que organismos del Estado cooperan para brindar asesoramiento y control médico adecuado a todas las futuras madres. Además, se ocupan de un aspecto fundamental para mantener su salud y lograr un desarrollo saludable del bebé: su estado nutricional.

¿Quiénes pueden donar leche?

Las mujeres con un estilo de vida compatible con amamantar: no fumar, no beber alcohol, no tomar medicamentos que no estén indicados por el médico (ejemplo ansiolíticos como las benzodiacepinas) y no consumir drogas de abuso (cocaína, marihuana y otras)

Todas las mamás deben autorizar la donación a través del consentimiento informado y poseer análisis de sangre y orina previos y normales:

La extracción se puede realizar en la Sala de Extracción de nuestro Banco de Leche o en los Centros de Lactancia Materna (CLM) de la Red de Leche Humana. Además se puede autorizar a retirarla en su domicilio si vive en el Gran Mendoza.

Actividades:

Asimismo, desde el 2 al 7 de agosto, en conmemoración de la Semana Mundial, el comité departamental de General Alvear llevará a cabo capacitaciones y conferencias destinadas a público en general.

Desde estos sectores se ha incorporado la lactancia como base de la vida, contribuyendo a la salud a corto y largo plazo, por lo que durante esa semana se llevarán a cabo capacitaciones y conferencias, destinadas al público en general y a profesionales de la salud por medios virtuales.

Beneficios para niños y niñas

La leche materna le aporta al bebé todos los nutrientes que necesita hasta los seis meses de edad, por eso es importante que sea exclusiva en cantidad y calidad apropiada.

Le asegura un sano crecimiento y un desarrollo integral

Le proporciona un mejor desarrollo psicomotor, emocional y social

Fomenta las bases para una buena relación madre-hijo o hija

Transmite anticuerpos que lo protegen contra enfermedades respiratorias, infecciosas, diarreas y tienen menos probabilidades de padecer cuando sean adultos, enfermedades como diabetes, obesidad y diferentes tipos de cáncer.

Beneficios para la madre

Protege su salud porque previene el cáncer de mamas y ovarios, depresión postparto, anemia, hipertensión, osteoporosis, artritis reumatoide y ayuda recuperar el peso.

Es práctica, porque está disponible siempre que el niño o niña lo solicite en cualquier lugar, a temperatura adecuada y no requiere preparación previa.

Le ofrece la seguridad de que su hijo o hija crecerá sano y rodeado de mucho amor.

Ayuda al restablecimiento la salud general de los órganos reproductores femeninos.

Previene la formación de quistes mamarios