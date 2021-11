Se viene una nueva edición del Congreso Nacional de Ingeniería Informática

Este jueves arranca la 9° edición del Congreso Nacional de Ingeniería Informática / Sistemas de Información (CoNaIISI), que apunta a divulgar investigaciones de docentes y estudiantes de este ámbito. El evento es organizado por la Facultad Regional Mendoza de la UTN.

Durante dos jornadas, la comunidad académica estará presentando trabajos, enviando artículos científicos originales sobre ideas innovadoras, soluciones desarrolladas que aborden problemas reales, trabajos empíricos, estudios de caso, entre otros, en el dominio de los sistemas y tecnologías de la información.

El evento contará con la participación de expositores del ámbito nacional como así también internacional. Uno de ellos será Gonzalo Carrasco, experto en Seguridad Informática, Analista de Seguridad en Entelgy Innotec Security, radicado en España.

En diálogo con El Ciudadano, Carrasco especificó que "en el congreso se tratarán temas tales como el análisis de datos para la generación de información, partiendo de los perfiles de redes sociales de las personas, el voto electrónico y su seguridad, la no privacidad digital, inteligencia artificial y también técnicas de cómo los cibercriminales vulneran empresas, tiendas online y páginas web".

Gonzalo Carrasco.

"Mi charla está enfocada en explicar una serie de técnicas de hacking avanzadas respecto a cómo un ciberatacante puede comprometer la seguridad de las aplicaciones web modernas hoy en día, partiendo de una base técnica sólida para el entendimiento exhaustivo", comentó.

Y agregó: "Es posible que cualquier persona no relacionada al ámbito de la ciberseguridad entienda qué sucede 'por detrás', ya que me he centrado en la didáctica como eje principal para la exposición de cada concepto técnico".

La charla está pensada tanto para las grandes compañías como así también un público en general "interesado en entender cómo es que muchas empresas, con presencia en la web, son atacadas a diario y, por supuesto, concientizar a cada usuario sobre cómo nuestros datos se ven expuestos públicamente".

Vale destacar que también estará enfocada a cómo es que se roban tarjetas de crédito, datos bancarios, de salud, y demás, con el fin de poder tomar las medidas de prevención adecuadas para este escenario: "Pensando siempre en una protección proactiva, antes que reactiva".

"No se fomenta en ningún momento utilizar dichas técnicas para provocar daños, sino para ayudar al desarrollo seguro de cada nuevo producto que se utilice en el mercado", completó el profesional.

Datos del evento

El congreso nacional tendrá lugar entre el 4 y 5 de noviembre, en la ciudad de Mendoza. El acceso para oyentes es totalmente gratuito.

Para poder ser parte de las charlas, se requiere de una previa inscripción online (click AQUI).

Vale destacar que quienes lo deseen pueden pedir certificación, la cual tiene un costo que va de $100 a $800, según la condición del solicitante.

Enlace para ver el programa completo.