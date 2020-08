Se viene el primer torneo de e-sports totalmente virtual: hay grandes premios

Se viene un gran torneo de deportes electrónicos en Mendoza, impulsado por la Dirección Provincial de Juventudes y distintas organizaciones vinculadas a la actividad.

Se trata de Quarentine Challenge, el primero en formato totalmente virtual en la provincia, ya que anteriormente se realizaron las finales de torneos de manera presencial en dos oportunidades: en 2018, en el espacio Julio Le Parc, y en 2019, en el hotel Intercontinental.

Grandes premios

Este torneo cuenta con el aval de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA), institución que otorgará un sello de calidad, además de aportar importantes premios para los ganadores.

En esta primera competencia virtual hay más de $100.000 en premios. Comenzará el sábado 5 de septiembre y se extenderá hasta fin de mes.

Los participantes competirán en Counter Strike Go, League of Legends, Call of Duty Warzone, Clash Royale, Valorant, Dragon Ball Figther Z y Fortnite.

Quarentine Challenge

Es un proyecto articulado con distintas organizaciones como AMDE, Filmandes, DEVA, Vórtice e-sports Mendoza, Master Contenidos, Matcherino, Fangames y la Dirección Provincial de Juventudes. Todas comparten el mismo objetivo: desarrollar las potencialidades de cada jugador, fomentar los valores deportivos y humanos, como el trabajo en equipo. También persiguen concientizar a la comunidad en general sobre los deportes electrónicos.

Algunos juegos han crecido al punto de igualarse en audiencia a eventos como el Super Bowl y generan empleos, de igual manera que cualquier deporte presencial. Según cifras publicadas en el portal newzoo, durante 2019 la industria de los e-sports generó a nivel mundial 543.5 millones de dólares y se espera para el 2020 superar el billón de dólares.

Los deportes electrónicos son competencias como ligas, torneos o encuentros entre jugadores de un mismo videojuego. Los géneros más comunes en esta disciplina son estrategia en tiempo real, disparos en primera persona, arenas de batalla multijugador y simuladores de deportes reales (futbol, fútbol americano, básquetbol, entre otros).

En Mendoza y bajo la órbita del audiovisual clúster Film Andes se enmarca el proyecto de e-sports local, que nace como un núcleo de capacitación y asesoramiento para todos los emprendedores y comunidades relacionados con los deportes electrónicos.

Inscripción gratuita

La inscripción cierra el jueves 3 de septiembre y los torneos se inician el sábado 5 de septiembre.

Para inscribirse, es requisito completar todos los pasos en los siguientes enlaces: