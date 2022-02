Se viene BiciTran: cómo será y cuando podrán usarlo los mendocinos

El Gobierno de Mendoza avanza, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, en la implementación BiciTran, el sistema de bicicletas compartidas integradas a otros medios de transporte público de la provincia. Así lo anunció hoy el titular de esa cartera, Natalio Mema, quien dio detalles sobre el avance de la licitación para la puesta a punto del servicio durante el próximo año.

La implementación estaría a cargo de STM, la misma empresa que opera MendoTran, y el objetivo es que se pueda utilizar en sintonía con el metrotranvía y la red de colectivos. Según especificó el titular de la cartera a cargo, convivirá en un principio con las estaciones de bicicletas gratuitas de los municipios, aunque habrá que pagar para utilizarlas.

"Van a convivir los sistemas existentes d elos municipios con este. La diferencia es que va a ser parte integrante del sistema de transporte. Estamos haciendo un trabajo con SUBE para ver si se nos permite que sea el medio de pago para ocupar las bicicletas. Por ahora no tenemos muchas expectativas porque requiere mucho trabajo y SUBE no está a nuestro alcance desde lo operativo. En defintiva, si no podemos lograrlo vamos a buscar la mayor amplitud posible para poder realizar el pago de la bici", expresó el funcionario en diálogo con FM 91.7.

Mema especificó que el costo para ocupar las bicicletas será el mismo que un boleto de colectivo. Agregó que se podrán usar durante una hora, con la posibilidad de retirar una segunda para otro uso después de dejar la primera en una de las estaciones. Por otra parte, anticipó que las estaciones se instalarán primero en el Gran Mendoza, con posibilidad de extender el servicio hacia los departamentos fuera del área metropolitana.

"Va a tener dos funciones: lo que nosotros denominamos técnicamente la "última milla", que es el trayecto que uno recorre desde que sale en el lugar donde está hasta llegar al punto de transporte público. La otra es desde que uno desciende del transporte público y llega al destino final" explicó. "Otra idea es que funcione como traslado en si mismo, es decir, que las personas lo utilicen sin necesidad de conectar con otros servicios de transporte público".

Consultado por el plazo estimado para el lanzamiento de BiciTran, el titular de Servicios Públicos señaló que depende de los tiempos que demoren el proceso de licitación para la adquisición del sistema y su operación. "Una vez que tengamos las bicicletas y el sistema implementado, con la infraestructura y las estaciones, el sistema propio de la aplicación para operarlo, controlarlo y utilizarlo. La idea es que en un año esto ya esté funcionando" pronosticó.

Por último, el secretario se refirió al plan del gobierno provincial para ampliar la red de ciclovías. "Hay que sumarle a esto el plan grande que estamos haciendo de ciclovías, que va a transofrmar a Mendoza en la ciudad de Argentina que mayor cantidad de kilómetros de ciclovias tiene".