Se recrudece el conflicto con pilotos de la lucha antigranizo en Mendoza

Los cultivos son un importante motor de la economía agrícola de la provincia de Mendoza. Como es de público conocimiento, hay un intenso trabajo de pilotos de aviones antigranizo que ayuda a disminuir considerablemente los riesgos de que ese fenómeno natural, destruya las plantaciones y se pierda la materia prima de la que vive una cadena de familias y personas abocadas al trabajo y venta de la misma.

Desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) informan que un total de 25 familias de trabajadores que se desempeñan en AEMSA (Aeronáutica de Mendoza), tienen graves inconvenientes con el pago de salarios. Les adeudan meses de trabajo y también el pago del aguinaldo.

Juan Pablo Mazzieri de APLA, explicó la situación a diario El Ciudadano: “La empresa adeuda el 50% de los salarios de junio, la totalidad de julio y no han pagado la cuota correspondiente del aguinaldo”, dijo.

El trabajo de estos pilotos en tiempos de pandemia

Además, no solo los pilotos de estas aeronaves han estado abocados a la lucha antigranizo, sino que desde que comenzó la pandemia, su función ha sido vital por otros motivos tal como lo explicó Mazzieri a El Ciudadano.

Los pilotos de estas aeronaves han tenido un importante rol en la pandemia. El traslado de insumos médicos fue uno de sus trabajos. En la imagen se ve a uno de los trabajadores aéreos junto al gobernador de Mendoza y la ministra de Salud, Ana María Nadal

“Estamos en una situación bastante difícil. Hay que dejar bien claro que se ha venido trabajando durante todo este tiempo de pandemia. Los aviones han estado volando, haciendo un trabajo logístico, han transportado respiradores, kits de detección de COVID-19, todo lo que es la parte de reactivos, se han trasladado funcionarios o algunos pasajeros o pacientes que habían quedado varados producto de la pandemia, por lo que se ha venido trabajado intensamente en pos de la comunidad en Mendoza” explicó el sindicalista.

Las aeronaves están paradas

“Actualmente no solo no están pagando los salarios, sino que tampoco han puesto los fondos necesarios para hacer el mantenimiento de las aeronaves o para repuestos, por lo que estas no pueden volar en este momento y se encuentran en un estado de ‘preservado’, es decir paradas y con un procedimiento especial para que no se degraden en el tiempo que van a permanecer en tierra”, detalló Mazzieri de APLA.

“Los aviones hoy no pueden volar por una cuestión técnica”.

“La retención de trabajo que estamos haciendo los pilotos está vinculada a tareas administrativas o de entrenamiento”, detalló el representante de APLA.

Además, al panorama de adeudamiento de salarios y aguinaldos, falta de fondos para el mantenimiento de naves, hay que sumarle que “hay pilotos que se desempeñan en San Rafael y se les está exigiendo que vayan a hacer su entrenamiento en departamentos del Gran Mendoza, no habiéndoles abonado los salarios. Estos no disponen de fondos ni para trasladarse, ni para las comidas. Estamos en una situación bastante difícil”, dijo Juan Pablo Mazzieri.

¿Han tenido respuestas del Gobierno?

“No hemos tenido ningún tipo de respuesta del Gobierno. Solo hemos tenido algún tipo de contacto con el gerente de la empresa, que ya nos ha manifestado que no dispone de demasiados recursos más para acceder al reclamo” dijo el sindicalista.

“Es hora de que el Gobierno de Mendoza revierta el proceso de desinversión y cumpla con sus compromisos laborales para asegurar la campaña antigranizo”, remarcaron desde APLA.

¿Van a tomar medidas de fuerza?

“Hoy con la pandemia es muy difícil hacerlo, pero seguramente se va a demorar el inicio de las operaciones de la lucha antigranizo, en el supuesto caso de que no podamos llegar a un acuerdo o se regularice la situación” cerró Mazzieri.