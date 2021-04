Se alinearon los planetas por la Zona Franca Palmira

El viernes 23 de abril -de 2021- bien podría ser considerado como de los días históricos tras haber trabajado la inconfundible gesta que significa para la producción de Mendoza la creación, por ley, de la Zona Franca Palmira. Justamente en el enclave que lleva más de 30 años por arrancar bajo el nombre del PASIP.

Y el proyecto, que ya vio frustrado su inicio hace 2 años, cuando perdió estado parlamentario nacional, ahora vio una luz cuando todos los legisladores por Mendoza abandonaron sus diferencias intestinas y se pusieron de acuerdo en el beneficio que le otorgaría a la provincia su puesta en marcha.

Tanto es así que hasta José Luis Ramón, de la fuerza Protectora y que está alineado con el Gobierno Nacional, comprometió su apoyo al proyecto que el opositor Luis Petri, con quien viene manteniendo acaloradas discusiones públicas, y esta vez lo felicitó por la iniciativa.

Todo ocurrió en San Martín, en la nave orientada hacia el Sur en el Centro de Congresos Francisco, en el Parque Agnesi, donde Ramón, a las 12.27, vía Zoom, reconoció las diferencias con el diputado Petri y aseguró el apoyo de Protectora. “Este proyecto nos reúne y compromete al apoyo de esta iniciativa”, marcó el legislador.

Desde hace un tiempo muchos gobiernos de países vienen estableciendo zonas francas en regiones apartadas o extremas, con el fin de atraer allí a población y promover el desarrollo económico de la región.

En las zonas francas suelen crearse grandes centros de compra, y también se instalan con frecuencia industrias, plantas procesadoras o almacenes especiales para la mercancía en tránsito. A veces esas zonas francas son llamadas puertos libres, por una analogía con los puertos libres conocidos desde hace mucho tiempo.

El primero en iniciar la mesa de trabajo fue el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, quien destacó como “una gran oportunidad para los mendocinos poner en funcionamiento el PASIP. Desde todos puntos de vista tiene ventajas. Será un proyecto potenciador de la industria, el comercio y los servicios para toda la sociedad”.

El jefe comunal del Este mendocino le agradeció a Petri haber seguido insistiendo con el proyecto: “Tenemos que seguir la noble causa que nos beneficie a todos. Es de vital importancia defender este proyecto entre todos los sectores políticos. Tendrá una actitud generosa. Será una buena noticia, que nos dará un mayor entendimiento en esta gesta”, resaltó.

El vicegobernador de Mendoza, Mario Abed, reconoció que “este fue un proyecto que tuvo el interés de Suarez desde un primer momento de su gestión. PASIP tiene más de 30 años y hoy podemos decir que son tareas concretas”.

En tanto destacó “el poder haber llegado a realizar obras de infraestructura. Es un proyecto magnífico llegar a fundar una Zona Franca. Es un sueño de los mendocinos y especialmente de los 5 municipios que integran el Este de Mendoza. La variante Palmira beneficiará el desempeño del PASIP. Si en el Congreso quieren esto podrá ser un sueño cristalizado”, valoró.

Petri, encargado de argumentar el proyecto, a las 12.01, recordó cuando “lo presentamos hace 2 años en el que perdió estado parlamentario durante la gestión de Alfredo Cornejo. Hoy tenemos la posibilidad de reflotarlo. No queremos competir con Luján, a través de una ley que tiene que ser apoyada desde el Congreso de la Nación. Tiene que ser la Zona Franca de la región y de la provincia. Especialmente para beneficiar a Palmira que es un distrito que necesita apoyo para su desarrollo. Por los Libertadores pasa el 75% del negocio entre Brasil y Chile”, actualizó.

“Esto no tiene que ser de uso de un partido y debe tener el acompañamiento de todas las fuerzas políticas. Estamos trabajando para que sea tratado en el Congreso en lo inmediato. Lo importante son los servicios y la infraestructura instalada aquí en el PASIP. La ley fe presentada allá por 1994. No está alcanzada por tributos lo cual es un beneficio para las empresas. Tampoco está alcanzada por el Código Aduanero. Insistimos en la radicación de la zona franca Palmira por los millones que puede aportarle a la provincia en materia de valor agregada”, explicó enfático.

En América Latina “tenemos más 600 y son fundamentales para la generación de empleo. En Mendoza miles de trabajos se perdieron con la privatización del ferrocarril, especialmente en Palmira. Lógicamente funcionan como plataformas exportadoras. En Argentina, de las 28 que deberían estar operando solamente lo están haciendo la mitad de esas o un 40% de ese número”, señaló.

El diputado nacional oriundo de San Martín se refirió a la modernización industrial y la capacitación laboral que se podrá generar a partir de la referida zona franca. “El Banco Mundial valora los trabajos de las zonas francas. El lugar del emplazamiento es clave para la instalación de ellas en la República Argentina”, dijo.

Y añadió: “Vamos a plantear reformas en la ley 24.331. Una de las últimas instaladas es la de General Pico. Mendoza adhirió a la norma nacional con la ley provincial 6.248. Hubo trabas en el Mercosur, las que se salvaron mediante una resolución en 2019, porque consideraban aranceles extracomunitarios”.

Petri compartió que “de acuerdo a la página de la AFIP, solamente se encuentran funcionando 13. En la inmensa mayoría de los casos con una finalidad muy pequeña que es la de ser depósitos fiscales. La de la Plata es una de las pocas que exporta. Por lo general han funcionado como depósitos o como plataformas importadoras. Entre los beneficios el Decreto 825 incluye ventajas que no tiene la ley y que fue el que le dio vida a la de General Pico, una de las más exitosas del país”.

“Le brinda seguridad jurídica a todos los proyectos que se instalan para garantizar la radicación de inversiones. A todo esto se le deberían agregar los beneficios municipales y provinciales para hacerlas más atractivas. El de Palmira fue el segundo polo ferroviario más importante de Argentina. Ese polo nos asegura un buen transporte de cargas terrestres y está proyectado una nueva pista aérea para el traslado de mercancías”, manifestó.

El hombre insistió en que Palmira debe ser el lugar para su instalación “debido a que es el tercer aglomerado urbano más importante de Mendoza. Con la disponibilidad de recursos humanos para operar. Los nuevos 38 kilómetros que se están construyendo con la variante Palmira serán clave para la justificación del emplazamiento de la Zona Franca en Palmira. Y más aún con la presencia del PASIP que posee todas las características para su instalación”.

“Están dadas las condiciones. Esperamos que no corra con la misma suerte del resto de las zonas francas del país. No será un negocio fiscal, no será solamente una zona de importación sino que además será una plataforma de exportación de la producción mendocina. Según Suarez la Zona Franca de Palmira debe ser una política de Estado de Mendoza”, aseguró.

En forma presencial asistieron la diputada Claudia Najul y Pamela Verasay, además de Luis Petri, autor del proyecto de Zona Franca. Además participaron la diputada Jimena Latorre, el director de Desarrollo Económico de San Martín, Julio Acevedo, Daniel Llaver, presidente del Concejo Deliberante del mismo departamento. Además de Raúl Rufeil, Miguel Ronco, intendente de Rivadavia. Jorge Corrales, director de Turismo de San Martín y el flamante diputado Heber Pérez, quien recientemente reemplazó al justicialista Alejandro Bermejo y Héctor Ruiz, intendente de Junín.

A las 12.38 del viernes el cierre estuvo a cargo del cierre Raúl Rufeil quien valoró la descripción de los beneficios dados a conocer por Petri e invitó “a todos los legisladores provinciales y nacionales para apoyar la Zona Franca que además beneficiará a Maipú”, por la cercanía que tiene con Palmira.