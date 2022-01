Saracco dio detalles sobre el impacto de las variantes Delta y Ómicron

La situación sanitaria en la provincia de Mendoza sigue siendo compleja. Los números no paran de subir, y en las últimas 24 horas se registraron 879 casos, aunque con un dato alentador: fueron más los recuperados que los contagios, por lo que 993 pacientes fueron los que recibieron el alta médica.

Frente a este panorama, Sergio Saracco, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, explicó en el programa En La Mira por FM 91.7 cómo está la situación epidemiológica: “Hoy nos encontramos con una circulación de variantes que son de alta transmisibilidad. Por un lado, la Delta que es la que venía haciendo un crecimiento progresivo de casos y que en la última semana ha pasado a ser exponencial”.

Sergio Saracco.

Y agregó: "Todo hace ver que hay un crecimiento importante de la variante Ómicron que tiene la característica de ser altamente transmisible, pero con bajo impacto en la gravedad de casos”.

Por lo tanto, frente a este panorama lo que se puede observar es “una gran cantidad de personas sintomáticas con cuadro respiratorios altos, virales, pero que no impactan en forma directa en lo que es ocupación de camas hospitalarias y de terapia intensiva”, sentenció el profesional.

Un dato a tener en cuenta es que la positividad de este lunes fue de algo más del 26% en Mendoza, mucho menos que a nivel nacional donde fue cercana al 50%. “Esto impacta directamente en lo que es la atención primaria, lo que son servicios de guardia, centros de salud, servicios de emergencia. Pero en los vacunados, en aquellos que tienen el esquema completo, lo transitan como cuadro respiratorio alto, como resfrío, dolor de cabeza, dolor de cintura, algún episodio diarreico y no tienen mayor impacto”.

La vacuna: una gran ayuda

Para evacuar las dudas que surgen con respecto a la colocación de la vacuna mientras uno transita el COVID, el médico explicó: “No aumenta el riesgo si estaba transitando la enfermedad y me vacuno. Aquellos que transitan la enfermedad vacunados no caen en ninguna complicación extra, pero lo ideal es vacunarse no cursando la enfermedad para tener todo el sistema inmunológico dispuesto a generar una mejor respuesta inmunitaria”.

“Si tengo algún síntoma o he sido contacto estrecho es preferible dejar pasar una semana, 10 días y ahí vacunarnos”, resaltó.

Al respecto, Saracco recordó que “en nuestra provincia, en nuestro país, 8 de cada 10 que hoy están en las terapias intensivas son los que no están vacunados y el resto tienen una sola dosis”.

¿Qué pasa con Flurona?

Este lunes, las autoridades de Brasil confirmaron los primeros casos de flurona, una infección de coronavirus y gripe a la vez. Con esta información oficial, Brasil se convierte en el primer país de América en notificar este tipo de doble contagio.

Si bien poco se sabe al respecto, desde la Secretaría de Salud de ese país han señalado que, por ahora, no se sabe qué variante del coronavirus está detrás de los positivos, aunque en el caso de la gripe se trata de la H3N2.

Consultado sobre este tema, el especialista adelantó: “Se está viendo qué sucede, conviven distintas infecciones en pacientes”.

Por eso, Saracco remarcó nuevamente la importancia de la vacunación: “Lo que marca la gran diferencia es estar vacunado. La recomendación es que a penas comience la temporada de vacunación con la antigripal hay que ir y hacerlo. Como todos los años en marzo, abril hay que reforzarlo, eso va a evitar las complicaciones”.

Por lo tanto, explicó que la variante Ómicron como la gripe son “virus similares, que producen infecciones respiratorias, dolores musculares, decaimiento y en definitiva las conductas que hay que tomar son exactamente las mismas: tener el esquema de vacunación al día y, por otro lado, tratar de evitar los contagios con el uso del barbijo, buscar espacios abiertos, bien ventilados”.