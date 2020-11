Sancionaron la ley Mendoza Activa Petróleo para recuperar el sector

Uno de los ejes que se habían planteado para intentar la recuperación de la alicaída economía mendocina, tiene que ver con el sector hidrocarburífero, que ha sufrido los coletazos de la pandemia y la incertidumbre económica con un fuerte parate de la producción y también de la inversión.

En ese contexto se elaboró un plan con el objetivo de poner en marcha más de 200 pozos que dejaron de producir. Ello tomó forma ayer cuando la Cámara de Senadores convirtió en ley ‘Mendoza Activa Petróleo’, el plan que apunta de incrementar el trabajo y la producción del sector de hidrocarburos, que entre explotación directa y actividades vinculadas representa el 25% del Producto Bruto Geográfico de Mendoza.

La propuesta fue aprobada por amplia mayoría: 35 votos afirmativos y dos negativos, por lo que pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación, y contempla que se den incentivos fiscales y técnicos, con devoluciones a las empresas y pymes de un 40% de lo invertido. El proyecto fue enviado por el gobernador Rodolfo Suárez a mediados de octubre, luego de un largo trabajo con sindicatos y cámaras empresariales.

Vale recordar que hace pocos días, en la refinería de Luján de Cuyo, las autoridades provinciales se reunieron con el CEO de YPF, Sergio Affronti, en el marco de una visita por los trabajos de mantenimiento y reconversión que se llevan adelante, y luego de ese encuentro, el ministro Vaquié informó: “Desde YPF nos contaron que van a presentar proyectos en el plan de Mendoza Activa Petrolera”, dejando en claro que ya anticipaban la aprobación y puesta en marcha del programa.

La nueva norma

Este plan, según lo presentaron, tiene como objetivo vigorizar la economía en contexto de pandemia y en contexto de post pandemia, con la mirada en el crecimiento sostenido en el presente y en el futuro.

La ley, que otorga incentivos fiscales para reactivar pequeños yacimientos, fue elaborada por el Ejecutivo luego de un riguroso relevamiento técnico desde la Dirección de Hidrocarburos, reuniones con sectores sindicales y empresariales y visitas a los departamentos reque tienen yacimientos.

De estos encuentros participaron el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié; el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, y el director de Hidrocarburos, Estanislao Schiardi, quienes dieron un diagnóstico y elaboraron una salida para uno de los pilares de la producción mendocina.

“Hay más de 200 pozos que al año pasado estaban funcionando y ahora están frenados. La idea es otorgar incentivos a las empresas petrolíferas que contraten a las pymes de servicios mendocinas. Es similar al beneficio de Mendoza Activa, a cuenta del pago de impuestos y regalías”, explicó el ministro Vaquié.

“Primero hicimos un inventario de la situación en la provincia en este escenario y luego calculamos cuánto sería la producción y las regalías con esos pozos en marcha”, detalló Guiñazú. El plan incluye pozos petrolíferos, gasíferos, sumideros, acuíferos e inyectores.

Con este plan, que funciona de modo similar a Mendoza Activa, cada empresa deberá presentar una carpeta con inversión estimada y planes para su reactivación, que incluya contrataciones a pymes locales y emplee a mendocinos. A cambio, obtendrá un reintegro del 40% en Ingresos Brutos y Regalías.

Las inversiones bajo este programa pueden ir desde $571 a $2.074 millones: durante un período, el Estado cederá ese porcentaje de regalías e impuestos en un crédito no reembolsable.

Cómo se instrumentará

El Estado mendocino, vía Mendoza Activa Hidrocarburos, reintegrará hasta el 40% de las inversiones que se traduzcan en la reactivación de pozos existentes o la puesta en marcha de nuevos emprendimientos. Los beneficiarios tendrán un crédito fiscal de hasta $800 millones.

A su vez, este crédito no reembolsable podrá ser utilizado para el pago del impuesto a los Ingresos Brutos y de las Regalías Hidrocarburíferas de Mendoza.

Ambos tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y el beneficiario original o los sucesivos cesionarios podrán transferirlo de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Además, podrá aplicarse como pago a cuenta del monto total y mensual del impuesto que devengue el desarrollo de una o más actividades.

Además, se dispone que la autoridad de aplicación debe remitir cuatrimestralmente un informe de avance del programa a las comisiones de Economía, Energía y Minería de ambas cámaras legislativas.

“Si comparamos la actualidad con hace un año, tenemos aproximadamente 260 pozos que están parados transitoriamente o en reparaciones y tenemos muchas empresas de servicios de Mendoza que están paradas y muchos trabajadores de esas empresas que no están trabajando. Queremos que esos pozos se reactiven”, recalcó Vaquié en los fundamentos de la iniciativa.

“Hoy estamos en el peor de los casos. Los pozos no funcionan, la gente no trabaja, las empresas pyme de Mendoza no trabajan y el Gobierno no cobra ni Ingresos Brutos ni Regalías”, señaló el ministro. Por eso es fundamental ponerlos en marcha: “La gente trabaja, las pymes mendocinas trabajan y nosotros no cobraremos la totalidad de las Regalías ni la totalidad de Ingresos Brutos, cobraremos una parte, pero el sistema funciona”.

La situación de YPF

En la citada reunión con Affronti, CEO de la petrolera estatal, los funcionarios detallaron que se expusieron las dificultades que tiene la compañía producto de la pandemia, debido a que la venta de combustible está muy baja y que es la parte central de la caja de la compañía.

Pero del mismo encuentro surgió que se están planteando inversiones, además de las correspondientes a la destilería, para el Sur provincial. “Van a invertir en un área del Sur de la provincia que es un proceso para los próximos cuatro o cinco años”, había explicado el ministro de Economía.

También anticiparon que están planeando instalar una planta de polímeros en el Sur de la provincia, puntualmente en Malargüe.