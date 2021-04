San Martín vela por su estado sanitario y la economía local

El departamento de General San Martín seguirá trabajando en el cuidado sanitario sus vecinos pero sin descuidar la defensa de la promoción de la actividad económica en tiempo de la segunda ola por el coronavirus.

Así lo aseguró el intendente Raúl Rufeil al momento de brindar su informe anual a los 16 meses de haber iniciado su gestión de gobierno en el Este mendocino, al iniciar el período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de esa comuna.

Destacó que se ha logrado superar la colocación de más de 1.400 vacunas diarias en el Polideportivo Torito Rodríguez con el apoyo de personal de la municipalidad que está bajo su gestión.

“La municipalidad apoya al Ministerio de Salud de Mendoza, con personal, con alimentos, logística, traslados, con enfermeros. Y esto demuestra lo bien que se puede trabajar en forma armónica, integrando y coordinando tanto con la Nación, la provincia y en el mismo municipio. Con el aporte de la adquisición de vacunas por una parte y la provincia con todo el apoyo de los vacunatorios. Y el municipio con todo lo que haga falta”, describió.

En ese sentido Rufeil valoró que como es para toda la comunidad “tenemos que pensar que la única forma de trabajar es articulando tanto con instituciones nacionales como provinciales. Eso va a facilitar y a potenciar nuestro accionar. Por eso debemos ser inteligentes para resolver como debemos manejarnos”.

Respecto al caro asunto de la economía departamental destacó que “es muy necesario adaptarse a todas las normativas para poder mantenerla abierta. Hay que ser obedientes. Se debe ayudar a que todos sigan trabajando. En el caso del municipio, los preceptores, la policía vial. Aunque sin cometer excesos, porque eso no lo voy a permitir y si los hubiera seré severo con los abusos de autoridad. Eso no me gusta. En ese camino se debe trabajar con respeto”.

La sesión especial en el HCD de San Martín inició a las 11.09 del viernes, finalizó a las 12.04 y como primer acto se procedió al izamiento tanto de las banderas de la Nación como de la provincia de Mendoza.

La actividad se organizó mediante el Decreto 036/2021 por el cual se convocó al intendente Rufeil para que informara sobre el estado de la situación comunal que propuso la conformación de una comisión especial para recibir al mandatario municipal quien agradeció el trabajo de los concejales “en un año atípico” que estuvo signado por la pandemia.

“Tras 16 meses de gestión considero que no se debe esconder a los vecinos nada de lo actuado. A pesar de los avatares se logró buena parte de los objetivos trazados”, dijo en sus primeras palabras. En inmediatamente añadió: “Como profesional médico siempre priorizaré la salud. Sin lastimar la matriz productiva. Siempre pregonando el respeto de todas las normativas sanitarias”.

Recordó palabras ensayadas el año pasado afirmando que “no iba a hablar más del pasado. Algunos funcionarios en la Argentina lo han usado para ocultar sus ineficiencias. Nuestra actividad debe ser federal, coordinando con todas las instituciones públicas y privadas. Hay muchas cosas importantes por organizar. Con administración austera, con compromiso solidario, distribuyendo los servicios con la mayor equidad posible”.

Señaló que “uno de los objetivos primordiales es poner en marcha el parque logístico PASIP. Factibilidad y legalidad a los adquirentes de los terrenos donde se instalarán nuevas industrias ha sido uno de nuestros primeros compromisos”.

Adelantó que avanzará en “convenios, sobre todo con universidades”, con el fin de “desarrollar una economía del conocimiento para mejorar el desarrollo humano de la sociedad. Es uno de los mejores parque industriales del país. PASIP es una de nuestras políticas de Estado más importantes que tiene que estar al servicio de los 5 departamento del Este. El proyecto no debe poseer una autoría personal si no la de todos los sanmartinianos”.

Reconoció las obras de las gestiones anteriores y se comprometió en realizar las de infraestructura necesarias para mejorar el estado edilicio para garantizar los servicios municipales.

Con orgullo destacó que “se normalizó la situación contable y financiera y se han cancelando casi todas las deudas. Tenemos activos bancarios positivos que podrán ser utilizados como fondos anticíclicos. Tenemos ahorro genuino. También se logró reducir la cantidad de alquileres municipales. Con los recursos priorizaremos obras para muchos distritos como agua potable y cloacas”.

“Se creó la página de turnos online para que los vecinos no pierdan tiempo y se mejoró la base de datos de los contribuyentes”, apuntó entre los asuntos destacados del extenso recuento de trabajos que compartió ante su gabinete y los 11 concejales que aseguraron el quórum necesario para la sesión.

En cuanto a las actividades esenciales, como cierre de su discurso anual, Rufeil invitó a los pocos presentes ponerse de pie y auspició un encendido aplauso “para la gran cantidad de gente que se puso al servicio de la lucha contra la pandemia e incluso muchos perdieron sus vidas y eso hay que valorarlo, incluso reconociendo la situación por la están atravesando sus familias”. El acto fue transmitido por streaming con el fin de cumplir con los protocolos sanitarios.