Rossi:"La actitud de Cristina siempre fue conforme a la Constitución"

El acto de conmemoración por el 39° aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, producido el 1° de mayo de 1982 durante la Guerra de Malvinas, estuvo encabezado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, acompañado por el jefe de la Fuerza Aérea brigadier Mayor Xavier Julián Isaac, en la IV Brigada Aérea, en El Plumerillo.

La ceremonia contó con la presencia de Veteranos de Malvinas y se realizó un pasaje aéreo con aviones IA-63 Pampa II y III, en honor a los caídos durante el Conflicto Bélico en el Atlántico Sur.

Al término de la ceremonia Belén López Brillo entrevistó al ministro Rossi para CNN Radio Mendoza y le consultó sobre la situación de la pandemia dentro de las Fuerzas: "La situación de la pandemia es similar a lo que pasa en el país, a medida que aumenta la cantidad de casos en Argentina, también aumenta pero no fundamentalmente en actividades operativas sino que cada uno de los militares tienen su vida civil y la infección viene por en general desde ese lado" expresó.

"Nosotros estamos desplegando hospitales militares reubicables" expresó sobre la ayuda que prestan y agregó: "Tenemos en San Miguel provincia en Buenos Aires, otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Matanza otro en Santa Fe, ahora nos queda la capacidad de poder asistir con alguna carpa sanitaria, en el caso de que sea necesario, con los módulos que tenemos desplegados en varios lugares para poder aliviar la tarea en esas zonas".

López Grillo le preguntó al Ministro sobre la forma en la que se dirigió a Horacio Rodríguez Larreta al llamarlo el Rey Sol, en referencia a Luis XIV, con respecto a sus consideraciones sobre la presencialidad en la provincia de Buenos Aires y a través de ese razonamiento "¿cómo describiría la actitud de la vicepresidente ante los jueces que la juzgaban en los dólar futuro?": "Lo que dije de Rodríguez Larreta es que Luis 14, un rey de Francia, que emitía decretos y fueron rechazados por el parlamento parisino, y de ahí nace la frase 'el Estado soy yo y no tengo ningún tipo de control'" contó.

"Larreta no cumple con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que es una ley y las leyes están hechas para cumplirse, no solamente no cumple con el DNU que tiene vigencia y potestad igual a una ley" además, "tampoco cumple con un fallo de la justicia".

"El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene derecho a no estar de acuerdo con ese decreto de Presidencia o no estar de acuerdo con un fallo de la justicia, mientras tanto tiene que cumplir con la ley".

Y agregó: "Tiene dos caminos decir que no está de acuerdo e ir al Congreso y pedir que el DNU se derogue o pedirle a la Justicia Federal, que es la que tiene el control de constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo y lograr un fallo a favor, mientras lo que tiene que hacer es cumplir con la ley, cómo lo hace usted, como lo hago yo" expresó.

En ese momento se creó un caluroso ida y vuelta entre la periodista de CNN y Rossi quien le indicó al Ministro "¿ese decreto va con derechos individuales que son otorgados por el Congreso y que las provincias son autónomas, independientes ya que cada una tiene su autonomía para poder decidir?" a lo que Rossi indicó: "Eso es lo que piensa el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo puede pensar usted también, lo que usted tiene que hacer, en ese caso es ir a la Justicia para que le diga si es inconstitucional mientras tanto tiene que cumplir con la ley".

"¿No me respondió lo de Cristina?" le retrucó López Grillo a lo que el Ministro respondió: "La actitud de Cristina siempre fue conforme a derecho, conforme a la Constitución" "¿y el trato hacia los jueces?" preguntó la periodista "es una cosa distinta, usted puede opinar que un juez actúa mal, mientras tanto cumple lo que dice es lo que en este caso hizo Cristina siempre conforme a derecho entre otras cosas y con todo respeto se lo digo usted debe recordar que debe ser la única ciudad en Argentina que en un solo día le quitaron 10 indagatorias entonces fíjese si Cristina no cumple", indicó Rossi.

¿Usted tiene que cumplir con la ley? le preguntó el Ministro a la periodista de CNN y se auto respondió: "Lo mismo tiene que hacer Rodríguez Larreta", dando por terminada la entrevista.

Rossí estuvo acompañado también por la jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa, Ana Clara Alberdi; el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero; el titular del IAF Guillermo Carmona; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de División Juan Martín Paleo; y por los titulares del Ejército, general de División Agustín Humberto Cejas; y de la Armada, vicealmirante Julio Horacio Guardia, entre otras autoridades militares.

También, presenciaron el acto el senador Nacional Julio Cobos; y la diputada Nacional Marisa Uceda, ambos por la provincia de Mendoza.

Reseña Bautismo de Fuego FAA

Recuerda lo sucedido el 1° de mayo de 1982, cuando se llevó a cabo “La Batalla Aérea de las Malvinas”, en la que efectivos de la fuerza realizaron 56 salidas aéreas, en misiones de cobertura y ataques a blancos navales británicos, con el lanzamiento de 20 toneladas de bombas.

Esas misiones fueron cumplidas por aviones de combate IA 58 Pucará, Skyhawk A-4B y A-4C, Mirage M-III y Dagger M-5 conjuntamente con bombarderos Canberra MK-62. Además durante todas las operaciones se destacaron los sistemas de armas Hércules C-130 y KC-130, Lear Jet LR-35, Boeing 707, Guaraní II, Fokker F-27 y F-28, Twin Otter DHC-6 y los helicópteros Chinook, Hughes 500 y Bell 212.

Intervino, además, el Escuadrón Fénix conformado por aeronaves civiles, Aerolíneas Argentinas y aerolíneas privadas. Y el Grupo Operaciones Espaciales, Equipo Control de Terminal Aérea, Equipo Control de Combate, Artillería Antiaérea, Grupo Vigilancia y Control del Espacio Aéreo, Grupos I y II de Comunicaciones, Tránsito Aéreo, Grupo I de Construcciones, Escuadrones de Tropa de las I y VII Brigadas Aéreas y de la Escuela de Aviación Militar, Red de Observadores Aéreos, Servicio de Inteligencia, Apoyo logístico de todas las unidades de la Fuerza y el Servicio Meteorológico Nacional, quienes demostraron la capacidad combativa y el potencial del personal de la Fuerza Aérea que, con orgullo y valor, defendieron la soberanía del territorio.