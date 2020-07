Ronco sobre la doble vía Rivadavia-Junín: "No han pensado en el progreso de los pueblos"

La doble vía doble vía de acceso a Junín, Rivadavia y San Martín, una de las grandes obras que iba a financiar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se truncó luego de que el oficialismo, durante el tratamiento del Presupuesto, no obtuviese el respaldo necesario para aprobar una serie de proyectos -que oscilaban un monto de US$ 50 millones- entre los que se encontraba esta construcción que iba a rondar los US$ 12 millones.

La negativa de la oposición para autorizar el endeudamiento, fue clave para que el proyecto tan ansiado en el Este mendocino, se cayera.

El crédito tenía una tasa que desde el oficialismo califican como “muy baja”, con cinco años de gracia y a pagar en 25 años. Además, defendían que iba a tratarse de una traza productiva que iba a impactar positivamente en la economía y en la generación de empleo.

La obra que estaba lista para poder licitarse pero finalmente el dinero regresó al circuito interno del BID, tras vencerse los plazos acordados.

El intendente de uno de los departamentos afectados por este desenlace económico, Miguel Ronco de Rivadavia, conversó con CNN Radio Mendoza y evaluó al respecto:

“La mezquindad reina sobre todo, el egoísmo, la falta de sentido común, el tema político que parece que es más fuerte que la necesidad de todo un pueblo. Yo creo que han privado al Este de dos obras muy importantes y no sé cuándo vamos a tener la oportunidad nuevamente de tenerlas en la mano”.

La otra obra a la que hace mención Ronco, es el acueducto de La Paz. Se trata de un circuito de agua que iba a permitir la productividad de miles de hectáreas y gracias a eso sostener la economía a través de la producción bovina.

“Yo creo que si hubiesen imaginado que íbamos a tener esta situación de pandemia, donde la mano de obra hoy está muy comprometida, donde ha aumentado la pobreza, que falta dinero en el hogar y hay mucha gente que no puede llevar un plato de comida a su casa, creo que hoy estas dos obras hubiesen traído alivio a toda esta situación y encima queda hecho un trabajo que es para toda la vida, eso es lo más importante”, dijo Miguel Ronco.

“Hablaban de endeudamiento y endeudarse es cuando vos pedís plata para pagar sueldos y gastos corrientes, eso después no te va dar nada a futuro, eso es endeudarse. Esto es tomar un crédito para poder capitalizarse, para tener obras que en el futuro van a ser rentables, tanto el acueducto como la doble vía”, remarcó el intendente de Rivadavia.

“Está demás que expliquemos que significa tener un acueducto en la zona ganadera y está demás que expliquemos que es lo significa tener un acceso acorde a la necesidad de un pueblo donde tenemos 17 mil hectáreas cultivadas entre Junín y Rivadavia y tiene que salir toda una producción de nuestra zona por ahí”, se lamentó Ronco.

“Un egoísmo y mezquindad total, no han pensado en el progreso de los pueblos” evaluó tras el lamentarse la pérdida del crédito del BID para la doble vía.

“Hay que tener esperanza de que el BID tome de nuevo la renegociación u oferte créditos accesibles. Obras que tienen un financiamiento a largo plazo, son obras que no se notan cuando se pagan”, opinó Ronco en diálogo con CNN Radio Mendoza.

“Dejemos los colores políticos de lado. Parece que el crédito era tan bueno que iba a tener mucho rédito político el Gobierno actual. ¡No! El rédito político lo tenés igual, seas de cualquier color político, lo importante es que el pueblo avance” enfatizó el intendente de Rivadavia.

Consultado acerca de la situación financiera y productiva de su departamento, Miguel Ronco dijo: “Estamos a menos de media máquina, la coparticipación se le ha caído a todas las intendencias, a la provincia y a la misma Nación. Es lógica la falta de actividad, exportaciones y nosotros que dependemos de los impuestos que pague la ciudadanía, de la regalías petroleras y bueno todo esto se ha caído abismalmente”.

“Gracias a tener un departamento bastante ordenado, nos permitimos terminar de hacer algunas obras con las que nos habíamos comprometido, de asfalto principalmente y luego seguiremos haciendo obras menores, como mantenimiento, veredas y otras cuestiones para no descuidar el dinero que tenemos que tener presente para afrontar los pagos o los salarios del personal municipal”, detalló Miguel Ronco.

“Por el momento y tres meses para adelante, estamos asegurando el pago del salario de los empleados municipales, inclusive de los mismos proveedores” cerró el cacique de Rivadavia.