Rodolfo Vargas Arizu: “La defensa de los valores es la defensa de la Republica”

Cubierto por un sobretodo gris jaspeado, puntual y solo llegó al encuentro con El Ciudadano, Rodolfo Vargas Arizu, a quien sus allegados lo definen como un auténtico outsider de la clase política.

El empresario sostiene que “siempre tuvo ganas de hacer algo más”, aparte de su actividad privada y por eso se animó a dar el salto a la política. Se define como “mendocino de pura cepa” y se lo nota enamorado de la tierra del ‘sol y del buen vino’ cada vez que nombra a la provincia, con un esbozo de sonrisa que ilumina su rostro.

La actividad privada le permitió viajar por el mundo, por lo que asegura que “Mendoza es un lugar diferente, un lugar maravilloso para vivir”. Agrega que “aquí hay buen clima, buena relación público-privada y paz social. Hay casos aislados de corrupción, pero no una corrupción generalizada, aunque eso puede llegar en cualquier momento”.

También señala que “ampliar la matriz productiva de Mendoza” es uno de sus objetivos, ya que la misma, así como está, no podrá albergar a las próximas generaciones.

Luego advierte con preocupación: “La mayoría de los emprendedores y la gente que cree en la meritocracia, que ha estudiado y se ha preparado, tiene que ir a volcar esos conocimientos afuera, lo cual es un costo grande para la Provincia y el usufructo es para otro país”.

El precandidato asegura que estos son algunos de los motivos por los que “muchas empresas se quieren ir, muchas se están yendo. En lo que va del año se fueron 70 mil del país”.

Minería consensuada

“Donde haya consenso social debe haber actividad minera. En Malargüe existe ese consenso. Si desde el intendente (Juan Manuel Ojeda) hasta el último habitante del departamento quieren tener minería, ¿por qué se la vamos a privar? ¿Por qué sus hijos se tienen que ir a trabajar a otro lado teniendo potencial? Es como tener US$ 20 millones en una caja fuerte y perder la llave”, considera Vargas Arizu.

El empresario señala que si resulta electo senador nacional, entre sus propuestas está la de “eliminar la burocracia y bajar los costos de la política”. Sobre esto último, agregó: “Lo primero que voy a hacer es reducir a la mitad esos gastos. Cada senador tiene entre 15 o 20 asesores, son una pyme”.

Una de las características que resalta de su lista es que sus integrantes “pueden aportar una visión completamente distinta a la política. Nosotros no queremos regulaciones. ¿Qué hace un político? Regula y controla. En cambio, nosotros pensamos, por ejemplo, qué le hace falta a ese emprendedor para ser más exitoso”.

Vargas Arizu dirimirá internas en las PASO del 12 de septiembre con la lista que encabeza el exgobernador y actual diputado nacional Alfredo Cornejo, sobre quien opinó: “Creo que es la persona que tiene el poder en Mendoza y lo ejerce; por eso nosotros vamos a disputarle las ideas, no el poder”. “En el hipotético caso de que me tocara ganar, seguramente trabajaríamos juntos”, enfatizó.

No todas fueron flores para sus competidores. Sobre la candidata a ocupar una banca en la Cámara alta por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti dijo que no tiene nada contra ella porque no tiene el gusto de conocerla, aunque comentó: “No me gusta la gente que se mete bajo las polleras de Cristina (Fernández de Kirchner), que es la que tanto mal le ha hecho a este país”.

“Hemos visto que el populismo hace perder la salud, la vida. Llevamos mas de 100 mil muertos –por la pandemia– por esa corrupción generalizada que en Mendoza no existe y que no pasaría acá por nuestros valores. La defensa de los valores es la defensa de la Republica”, sentenció.