Mendoza dejó atrás el confinamiento estricto sin embargo, las autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Rodolfo Suarez analizan cuáles serán los pasos a seguir durante los días venideros y teniendo en cuenta que el panorama sanitaria es muy preocupante.

“Ha comenzado hoy la presencialidad de las clases, con la economía funcionando en todo lo que se pueda. Porque siempre hemos dicho que hay que buscar el equilibrio entre la salud de la gente, la economía y la libertad de circular”, remarcó en diálogo mediático el gobernador en la mañana de este lunes.

El gobernador remarcó que ahora analizarán el resultado de este confinamiento estricto de nueve días. Buscan poder comprobar que hubo un deceso en los contagios pero de momento no hay evidencia que pueda demostrarlo.

“Siempre que hubo un pico en Mendoza, también lo hubo en AMBA, Santa Fe en todo el país, vamos a ver en estos días cómo influye la curva” dijo el gobernador.

El presidente Alberto Fernández dijo en los medios en la mañana de este lunes 31 de mayo, que aquellas provincias que mantengan la presencialidad escolar, “están jugando con fuego”. La frase incluye a Mendoza, que adoptó esa política al respecto y el gobernador mendocino sostuvo: “Nosotros con presencialidad en las escuelas tenemos los mismos picos en algunos lugares con un confinamiento más estricto, duro y que afecta a la economía, también a las personas en lo físico y psicológico. No creo que la escuela sea un lugar de ultracontagios. Puede haber contagios como en todos lados, porque esto es una pandemia” defendió.

Además en torno a la modalidad virtual el gobernador reflexionó que “la escuela abierta es esencial para el desarrollo de cualquier sociedad, para el desarrollo psicológico de los chicos. Se cometió el error el año pasado de mantener a las escuelas cerradas, con una educación virtual que no llega a todos los chicos porque los sectores vulnerables tienen problemas para acceder. Ese es el equilibrio que vamos a buscar, por eso por todos los medios apelamos a ser más responsables que nunca para que todos los chicos puedan ir a la escuela, para que la gente pueda trabajar”.

El gobernador destacó que volver al confinamiento “va a perjudicar a muchos comerciantes” con tres fines de semana cerrados. Cabe recordar que el presidente había solicitado que el fin de semana que viene, también se adoptaran las mismas y estrictas restricciones que se tomaron estos nueve días, sin embargo, Mendoza no adherirá a esa medida presidencial (si lo hiciera, sería el tercer fin de semana con durísimas restricciones)

“Hay muchos restaurantes donde se da trabajo a mozos, cocineros y demás los fines de semana”, resaltó Suarez dando a entender su visión sobre el rubro laboral que sacude fuertemente el cierre estricto.

El gobernador de Mendoza reconoció que se está estudiando adelantar las vacaciones de invierno y que hay “dinámica absoluta” en la toma de decisiones. No obstante detalló que el adelanto o no del receso invernal, va a depender del “clima y los contagios”.

El impacto de la segunda ola en Mendoza

Rodolfo Suarez en diálogo con los medios, reconoció que “están trabajando en todos los sectores. Incorporando cada vez mayores insumos siempre para sistema de salud. Por eso tenemos que cuidarnos mucho, la limitante es la cantidad de médicos, el factor humano, enfermeros que trabajen en el sistema de salud. El factor humano no se prepara de un día para el otro en medicina, son muchos años con la especialidad de terapistas. Por eso hay que cuidarse y son las limitaciones que tenemos”.

Además el gobernador de Mendoza, reconoció que ha faltante de medicamentos en todo el país, pero sobre todo de oxígeno. "Yo no soy médico pero lo que tiene que ver con los sedantes hay escases de medicamentos. Nosotros estamos negociando poder comprar en Chile, desde el Gobierno provincial hacemos las gestiones con las dificultades que implica estar en esta situación”, subrayó Suarez.

En cuánto a la intención de Mendoza se conseguir vacunas, Suarez dijo que la provincia va a adquirirlas “en la medida que haya vacunas para comprar. En este momento no hay vacunas para comprar”.

“Los laboratorios que hemos contactado en el mundo, nos han manifestado que venden a los estados nacionales”, detalló Suarez.

“Yo he convocado esta tarde a los intendentes de la provincia por Zoom para analizar la logística de vacunación. Porque ahora la vacuna AstraZeneca que ha llegado y que va a llegar en cantidades importantes, es para que nosotros podamos ir al territorio. Mucha gente no se inscribe, pese a está en los grupos de riesgo, porque no tienen manera de hacerlo. Entonces vamos a ir con los intendentes a los barrios a buscar a esa gente, a inscribirlos”, sostuvo Suarez con firmeza.

“A las 19:30 haremos una reunión con los intendentes por Zoom y a partir de ahí vamos a trabajar en todo el territorio. La vacuna AstraZeneca se puede mantener a temperatura de una heladera normal, con todo el personal del municipio que conoce los barrios, pedimos la colaboración a los intendentes para que vayamos a buscar a la gente” expresó el gobernador.