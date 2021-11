Rodolfo Suarez: "Estoy muy orgulloso de la provincia que me toca gobernar”

El gobernador de la provincia Rodolfo Suarez habló luego de conocer los primeros datos oficiales que dieron como ganador al frente Cambia Mendoza en casi toda la provincia y expresó estar "orgulloso de la provincia" que gobierna.

La amplia brecha de más de 20 puntos a favor del bloque oficialista que integra el Gobernador, hizo que en el búnker del hotel de calle San Lorenzo se viviera una fiesta.

"Gracias el apoyo a este gobierno provincial", comenzó expresando y continuó: "Es un triunfo histórico, quiero agradecer a todos los fiscales y a cada uno de los partidos políticos que nos han acompañado en este proceso y que han entendido la importancia de estar juntos".

Así, manifestó que los resultados de esta elección significan "mucha más responsabilidad" y que espera que a partir de mañana esto sirva para que "las cosas sean distintas, sirva para que encontremos un camino común, sirva para que haya un diálogo" y aclaró que "muchos van a tener que cambiar su visión, la mentalidad y la forma de ver la política”.

En este sentido expuso que "los mendocinos queremos un país que se inserte en el mundo, en donde haya inversión y trabajo y desde acá de Mendoza con todo el equipo vamos a trabajar por una Argentina mejor".

Suarez indicó que el Ejecutivo "tiene que tener una visión introspectiva" para no actuar como lo hicieron en las PASO, porque "la responsabilidad la tienen ellos", de lo que sucede en el país.

Sobre la posibilidad de una posible candidatura en el futuro sostuvo que "Hay muchas urgencias por las que trabajar primero" y que si el Gobierno nacional convoca a un "diálogo fructífero", desde Mendoza "vamos a estar acompañando".

Cabe destacar que Alfredo Cornejo no pudo estar presente en el acto final, ya que debía estar presente acompañando a Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires.

Mediante un video, el ex gobernador le agradeció a “todos los que nos apoyaron. Hemos obtenido un triunfo resonante que ha sentado el trabajo en equipo, en una situación muy particular del país en la que se necesita de mucho equilibrio”, así agregó que “no es momento de festejo, es momento de una reflexión ante la incertidumbre económica que tiene el país. Lamento no estar ahí por mis funciones nacionales como presidente del radicalismo”.

Cambios en el Gabinete

El gobernador también afirmó que se vendrán cambios en su gabinete. En lugar de la actual ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, irá la secretaria de Medios y Modernización de la Capital, Nora Vicario.

En el caso del ministro de Hacienda Lisandro Nieri, quien asumirá como diputado nacional en lugar de Cornejo, será reemplazado por Víctor Fayad y se incorporará la presidenta del Concejo Deliberante de la Capital, Bea Martínez, como subsecretaria Modernización del Estado.