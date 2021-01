Rodolfo Suarez descartó restricciones pero analiza el toque de queda

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, recorrió en la mañana de este martes los avances en las obras que se realizan en el hospital Central, y aseguró el sistema de Salud se sigue equipando ya que “nos permitirá estar más preparados en caso de una segunda ola”, explicó.

Además, Suarez, adelantó que el Gobierno provincial no impondrá nuevas restricciones en el marco de la pandemia a diferencia de lo que viene ocurriendo en otras provincias argentinas.

El gobernador indicó que "en los próximos días no vamos a tomar ningún tipo de medida. Vamos a seguir en las mismas condiciones, pero pidiéndole mucho sobre todo a los jóvenes que hay que cuidarse”.

Sobre la situación sanitaria, cuya evolución se monitorea día a día, el gobernador informó que "la ocupación de camas COVID es baja y actualmente llega al 35%. Además la tasa de positividad es del 13%".

“A partir de ahora monitoreamos día a día qué ocurrió con las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En principio no estamos teniendo los picos que existen en la Nación. Si vemos que estos números se comienzan a mover, comenzaremos a entrar y a salir con distintas actividades”.

Turismo en Mendoza

Respecto del turismo, el gobernador también descartó por el momento nuevas restricciones ya que distinguió lo que ocurre en la provincia con los diversos acontecimientos que se vienen dando en la costa argentina.

“Insistimos muchísimo sobre ese tema, pero hoy con el cierre de fronteras de Chile y Argentina, esta nueva cepa inglesa, entre otras cuestiones, ha llevado a que esa posibilidad no exista”, dijo Suarez sobre la posibilidad de retomar los vuelos Mendoza Santiago.

Y aclaró que “el de la costa es muy diferente al que se practica en Mendoza. No tenemos un turismo de aglomeración en un lugar específico. No hay una playa a donde va todo el mundo. Nuestro turismo está esparcido entre San Rafael, el Sur, el Valle de Uco, entre otros, con lo cual es un turismo mucho menos riesgosos. Sí tenemos que tener cuidado con las fiestas clandestinas. Estamos realizando un fuerte trabajo con la policía para que no sucedan”.

Toque de queda

En cuanto al toque de queda sanitario, el Gobernador recordó que “es una muy buena medida, que se aplica en muchos países y que en Mendoza dio excelentes resultados. Hoy no lo estamos aplicando, pero si es una de las medidas que evaluaremos en caso de que se disparen los contagios”.

