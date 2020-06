El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, entregó viviendas en el departamento Rivadavia.

La actividad que se realizó acorde a los protocolos sanitarios de prevención por el COVID-19 se realizó en calle Fangio S/N, Los Campamentos, también estuvo presente el vicegobernador Mario Abed y el intendente del departamento Miguel Ronco. Estas casas forman parte del programa Mendoza Construye con el financiamiento de la provincia y créditos individuales.

Del evento también participaron el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro y la titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), María Marta Ontanilla, los cuales entregaron 39 viviendas. Durante la actividad, el Gobernador Suarez comentó: “Esta actividad ha sido muy emocionante, hace un rato escuchábamos a una de las vecinas que contaba que esperó 22 años para tener su casa propia. Esto es producto del Gobierno anterior y de la buena administración de Rivadavia, que hoy nos permite compartir la alegría con los vecinos en este importante momento”.

El mandatario agregó que “tenemos el compromiso de seguir haciendo viviendas a pesar de la situación económica que estamos viviendo. Sin bien no vamos a poder hacer muchas cosas con las que soñamos, porque recibimos un Gobierno ordenado y con impulso, vamos a priorizar esta política. Vivienda será nuestra prioridad a futuro, como lo será cuidar a cada uno de ustedes de este flagelo como lo es el coronavirus”.

“Seguiremos yendo hacia la normalidad en la medida en la que nos cuidemos”, sostuvo Suarez tras asegurar que “poco a poco se irán liberando más actividades. Estemos en el lugar que estemos hay que mantener el distanciamiento y las medidas de higiene. No hay que subestimar a este virus, ni pensar que esto ha terminado. Para ello es necesario cumplir con las normas establecidas por el Gobierno”.

Habló sobre los aguinaldos

En la entrega, el gobernador Rodolfo Suarez habló en conferencia de prensa de varios temas de actualidad entre los que se mencionó el pago de los aguinaldos. Al respecto, manifestó que "hacemos un gran esfuerzo para pagar los sueldos. La caída de la recaudación en la provincia es abrupta y eso también influye en la recaudación nacional, con lo cual la coparticipación también cae. Son todos recursos que hoy no tenemos. Estamos pagando los sueldos, vamos a pagar el aguinaldo, porque no estamos diciendo que no vamos a hacerlo, pero lo haremos de forma escalonada”.

Características de las viviendas entregadas

Construcción de tipo tradicional con fundación de hormigón ciclópeo. Los muros están construidos con mampostería tradicional y divisiones interiores de durlock. La estructura de techo está conformada por paneles de friolatina. Las paredes están terminadas con revoque grueso con textura en la parte exterior. En interiores revoque bolseado de cemento en paredes, con revestimiento cerámico en el baño hasta una altura de 2,20 m., hasta 0,60 m por encima de la pileta de lavar en lavandería, detrás de cocina y sobre mesada. Desagües y cloacas.

Pisos cerámicos en la totalidad de la vivienda y zócalos. Mesada de granito natural, bajo mesada con marco y puertas metálicas y chapa, pileta de acero inoxidable en cocina, en baño inodoro, bidet, lavamanos grifería y accesorios de loza, pileta de lavar en PVC con, grifería de bronce completa, cableado, llaves, tomas y tablero eléctrico completos (menos la parte de telefonía y TV).