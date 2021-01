Rivadavia tendrá festival y vendimia con público limitado

Rivadavia Canta Al País es uno de los festivales más importantes y prestigiosos de la provincia, incluso reconocido en todo el territorio nacional. Luego de una edición 2020 que fue furor, con artistas de la talla de Tini Stoessel, Sebastián Yatra, Wos y Abel Pintos entre otros, en 2021 producto de la pandemia, estuvo en duda la realización del mismo, al igual que la vendimia departamental.

Sin embargo este martes, Hernán Amat, secretario de gobierno de la Municipalidad de Rivadavia, confirmó en CNN Radio Mendoza que, a pesar de las restricciones en eventos masivos, la comuna hará un esfuerzo y realizará ambos eventos con artistas locales. “Veníamos analizando el tema y trabajando en base a los protocolos que establece la provincia. Haremos ocho días de festival y vendimia, con bandas musicales por noche, todas locales, y con 250 personas presenciales en el Anfiteatro César Plástina”.

Amat agregó que “no queríamos dejar un año al departamento sin vendimia y sin el festival. Además, queríamos darles prioridad a los artistas locales, que han sido uno de los más perjudicados en la pandemia por el poco trabajo que han tenido. De todas maneras, estamos atentos a todos los permisos del gobierno provincial y nacional, que en caso de que haya una suba considerable de contagios y nos digan que hay que cerrar todo, no nos quedará otra que suspender”.

Los días elegidos son del 31 de enero al 7 de febrero, iniciando con la vendimia departamental para luego tener una semana completa de festival: “El Anfiteatro César Plástina es un lugar muy amplio, el cual hemos recuperado en los últimos años y nos servirá para poder controlar a las 250 personas por noche. Fue sede de los primeros festivales de Rivadavia Canta Al País y creemos que es el sitio indicado para poder respetar los protocolos que nos exigen. Habrá corralitos para un máximo de 6 personas, como sucede en un restaurant, entonces se permitirán grupos familiares y de amigos hasta esa cantidad”.

Finalmente, el secretario de gobierno comentó que no habrá vendimias distritales y que tampoco se realizará una transmisión de streaming: “No vamos a hacer vendimias distritales, acapararemos todo en esos ocho días con participación de los 13 distritos, para no tener aglomeraciones de gente en otros eventos. Mientras que hemos tomado la decisión de no realizar streaming ya que es un costo muy alto que no se condice con la cantidad de gente que lo ve. Seguramente, haremos un compilado de videos que luego publicaremos en las redes sociales del municipio”, sentenció.