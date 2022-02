Righi: “Hay falta de interés en resolver problemas en los departamentos más alejados”

Con la intención de cumplir con los 195 días del ciclo lectivo, este año las clases comienzan antes, por lo tanto, el 21 de febrero los alumnos de todas las modalidades de Mendoza deberán estar en las aulas para dar el presente y comenzar a estudiar. Pero la realidad muestra que muchas instituciones no se encuentran en condiciones edilicias para poder cumplir con su función, sobre todos aquellas que están ubicadas fuera del casco urbano de la provincia.

Un claro ejemplo de esta situación es lo que se vive en el departamento de Lavalle, así fue como Roberto Righi, intendente de esa comuna lo expresó en el programa En La Mira por FM 91.7: “Los colegios más alejados tienen una situación aún más crítica porque es más difícil la accesibilidad, por ejemplo, las escuelas albergues del secano en algunos casos están muy complicadas y en la mayor parte del departamento también. Creo que en toda la provincia hay escuelas con muchas dificultades y hay que trabajar mucho”.

“La situación es delicada porque se agrava en el sentido de que están faltando escuelas por ejemplo en Villa Tulumaya, en Jocolí Viejo o en Costa de Araujo, donde los chicos tienen que viajar largas distancias para ir a otras escuelas muy lejos de sus casas. Hay una gravedad importante porque ha habido una falta de construcción de escuelas, hubo algunos arreglos que con la pandemia se han detenido, pandemia o falta de recursos, como se quiera llamar”, remarcó el cacique.

Cabe destacar que, con la Ley de Presupuesto provincial que se votó para este año, se impone a los intendentes a usar el 30% de los fondos de Inversión Educativa en infraestructura escolar, lo cierto es que ese monto es insuficiente para cubrir todas las reparaciones necesarias para dejar las instalaciones en óptimas condiciones.

Es por este motivo que el intendente lavallino se reunión con el director General de Escuelas José Thomas y con el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, para conocer cuál es el plan de trabajo. Cómo conclusión de ese encuentro, Righi consideró que “las escuelas son de la Dirección General de Escuelas y nosotros, en el caso de que se comience a hacer un trabajo, más allá de lo que se viene haciendo, no es tan fácil de aplicar porque la propiedad es del Gobierno provincial. Nosotros colaboramos, pero es un tema mucho más integral que arreglar la electricidad, un tanque de agua o cloacas”.

Haciendo un recuento de las instituciones que tiene el departamento, Righi destacó que hay 18 jardines maternales, un centro de educación superior y un IES por lo que los montos que se invierten en infraestructura son superiores a los fondos que se reciben.

“Cuando empezamos a ver lo que invertimos en la educación es mucho más de lo que puede llegar con algún recurso de la Nación. Hay falta de interés en resolver los problemas en los departamentos al menos en los más alejados del Gran Mendoza. Me da la sensación que el Gobierno en la provincia tiene muy bien la zona urbana, pero tenemos que trabajar en toda la provincia para tener un crecimiento armónico de la provincia y para que también la gente no se vaya de esos lugares”, refirió el intendente de Lavalle.

Para finalizar, el mandatario comparó la situación de las escuelas en Lavalle con el contexto habitacional: “Con el tema vivienda pasa lo mismo, hace 6 años que no se construye una vivienda en Lavalle. Hay dos obras importantes en cuanto a gasoducto, en Jocolí y Jocolí Viejo; y han quedado las obras comenzadas y no se continuaron. Hace dos días llamé al ministro para ver si se terminarán porque hay gente que tiene la red de gas en la puerta y no han terminado la obra, una falta de interés que es preocupante y que la gente de nuestro pueblo también tiene la necesidad de vivir dignamente”, concluyó.