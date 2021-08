Residentes denuncian discriminación por parte de Ampros

La Asamblea de Residentes rechazó la decisión tomada por la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) en la que se resolvió separar del plebiscito de mejora salarial a profesionales de planta y prestadores de los médicos que se desempeñan en residencias.

Este viernes 27 de agosto, trabajadores de la salud pública de Mendoza votan para definir si aceptan o no la última propuesta de incremento de sueldos presentada por el Gobierno de Rodolfo Suárez.

En diálogo con FM 91.7, el médico residente de psiquiatría y delegado de la asamblea, Uriel Baglione, reclamó que Ampros tomó la decisión "de manera unilateral y discriminatoria hacer dos urnas separadas". Previo a esta situación, los trabajadores de residencias elevaron un comunicado en la sede del gremio para exigir la unificación de las urnas, contando con el aval de profesionales de planta y delegados de otras asambleas.

La principal inquietud, según indicó Baglione, es que no hay certezas sobre la transparencia en el conteo de votos. “La verdad, no sé cómo piensan tomar la contabilización de los votos, entendemos que sería totalmente antidemocrático que nuestros votos, ya están cantados que no, no los cuenten” analizó.

Antes de que Ampros anunciara la decisión de dividir el plebiscito, la Asamblea de Residentes había emitido un comunicado en rechazo a la última propuesta del Ejecutivo provincial. “Ellos mencionan que nosotros, como asamblea de residentes, emitimos nuestra postura de rechazo a la propuesta y, por ende, nos están discriminando esta postura y nos hacen votar en una urna separada, me parece atroz” reclamó Baglione, a la vez que afirmó que la decisión sorprendió a sus representados.

Consultado acerca de una eventual intención detrás de la separación de urnas para definir la instrumentación o no del incremento de sueldos, el delegado aseguró que, en primera instancia, la medida va en contra del mandato asambleario acordado entre las bases del gremio: “Se definió en la asamblea del Hospital Del Carmen, del Notti y a través de varios delegados se hizo llegar a la comisión directiva de Ampros que estamos en contra de esta decisión unilateral de la urna separada y la rechazamos totalmente”.

Asimismo, cuestionó a Ampros por no responder a los intereses de los residentes: “Ellos tienen que obedecer a las bases, son representantes de las bases del gremio. Entonces, no sé qué están haciendo, es totalmente arbitrario”.

“Los fines de por qué urna separadas, más allá de la escueta explicación que dio Claudia Iturbe que era porque nosotros ya nos habíamos expresado, no sé, desconocemos. Son objetivos oscuros los que entendemos están detrás de esta separación de urnas, más allá de la discriminación”, enfatizó.

Por último, Baglione señaló que la voluntad de cada profesional habilitado a votar en el plebiscito no debería incluirse en una supuesta moción generalizada y extraída del rechazo que los residentes manifestaron a la propuesta. En este sentido, calificó el accionar de Ampros como ilegítimo.

“Es un acto ilegítimo de ellos venir a escrutinizar si yo represento correctamente como asamblea a mis residentes o no. Independientemente de eso, la decisión asamblearia fue asamblearia, en el momento con los 50 delegados presentes y votamos por unanimidad el no. De ahí a que cada residente es libre de elegir votar por el sí o por el no, no tiene nada que ver con la decisión asamblearia del rechazo de la propuesta”, concluyó.