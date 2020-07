Reproches mutuos entre el oficialismo y la oposición por créditos caídos del BID

No se tiene memoria en la provincia que cuatro obras públicas hayan sufrido diferentes destinos finales, por estar en el medio del fuerte tire y afloje entre los principales partidos políticos de Mendoza.

En los últimos meses de la administración de Alfredo Cornejo, se presentaron ante el Poder Legislativo cuatro obras que tenían financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dos de ellas y del Fondo de Infraestructura Regional, las dos restantes. La Legislatura debía aprobar la toma de estos créditos, que para el oficialismo “eran totalmente beneficiosos y pagables en el tiempo, por modo e intereses”. Algo totalmente distinto para la oposición, “que consideró y sigue considerando que Cornejo dejó muy endeudada a la provincia y que tomar esos créditos sería una enorme irresponsabilidad por parte de la administración de Rodolfo Suarez”.

De las cuatro propuestas, la única que fue autorizada es la modernización de la Ruta Provincial 82, en Luján de Cuyo, por un monto de financiamiento del BID de US$ 50 millones. La otra obra de importancia y muy gestionada tanto por la provincia, como por los municipios de San Carlos, Tunuyán, Tupungato y Las Heras, las plantas del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), también por financiamiento del BID por US$ 25 millones. Obra que finalmente no se concretará, como las otras dos: doble Vía Acceso a Rivadavia – Junín, que financiaba el Programa Federal de Infraestructura Regional del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, por US$ 12.895.525 , mismo organismo para el proyecto Acueducto Ganadero La Paz, por US$ 12 millones.

Impotencia y enojo mostraron jefes comunales

El más efervescente fue el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, quien intuyendo lo que finalmente sucedería, el 20 de febrero de este año le expresaba a El Ciudadano: “Pongo el acento sobre las responsabilidades en los legisladores del PJ, de negar desde el Estado, mejoras en la vida de la gente, sobre todo, en las más de 1.500 familias que viven en el basural de El Borbollón”.

El cacique lasherino fue más duro, cuando aseguró: “No puedo creer que haya legisladores de Las Heras y de otros departamentos que no hayan acompañado un endeudamiento que en caso de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, implica la toma de un crédito único. Con cinco años de gracia para devolverlo y le damos una solución a más de 1.500 familias con trabajo directo e indirecto. Solucionando un problema ambiental y de salud pública, es decir, solucionar la grave cuestión social y un pasivo ambiental con de preocupante contaminación del agua y el aire. La gente que vive del gigantesco basural de El Borbollón sufre del acoso permanente de todo tipo de enfermedades como triquinosis, dengue y otras”.

El intendente de San Carlos, Rolando Scanio, dijo: “Alrededor de 180.000 personas de los tres departamentos que conformamos el Valle de Uco depositan los residuos sólidos urbanos en la planta del COINCE en Capiz. Al respecto, en nuestro departamento pusimos en marcha un programa de separación en origen y recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos. Ahora necesitamos la construcción de una planta de transferencia. Para nosotros es imperioso tratar el tema de la basura, sobre todo los productos secos para reciclar y comercializar. Además, por cuestiones ambientales es imperioso, para San Carlos, contar con el crédito del BID para afrontar la problemática de la basura”.

Otro jefe municipal que habló con nuestro diario fue el de Tupungato, Gustavo Soto: “Desde el 2006 los tres departamentos del Valle de Uco depositamos los residuos sólidos urbanos en la planta del COINCE en Capiz. Nosotros necesitábamos esos US$ 5 millones que lo gestionaron las tres municipalidades ante el BID, monto para poder hacer las plantas de transferencia que hay que hacer en cada uno de los departamentos, fundamentalmente en Tupungato. Además, de la compra de equipamiento, como vehículos pesados para los traslados. En nuestro caso significaba solucionar un tema ambiental con el basural de la zona de los Cerrillos. Lamentablemente, la noticia es que Mendoza ha perdido la oportunidad del crédito del BID que tomaba la provincia. Para los tres municipios del Valle de Uco, significaban esos U$S 5 millones, a pagar en 25 años al 5% de interés anual, con cinco años de gracia, es decir, que al valor que hoy tiene el dólar, es un crédito imposible de conseguir en el mercado, por lo que era ampliamente beneficioso y perfectamente pagable en su devolución”.

La oposición solo pone el acento en el acueducto Montecomán-La Horqueta

Senadores y diputados de la oposición convocaron a una conferencia de prensa para exponer sobre cómo se están cayendo los créditos aprobados por el BID. Ante eso, esto dijo el titular del bloque de diputados del PJ, Germán Gómez: “Mendoza tenía un crédito con el BID para la construcción del acueducto Montecomán La Horqueta, cercano a los $640 millones. Este financiamiento el banco lo ha retirado por haber detectado violación a sus reglas de confidencialidad. Esto es grave porque Mendoza pierde una obra añorada por los productores del sur desde hace más de 20 años. Y se pierde por irregularidades del Estado no del BID”.

Por su parte, del senador Marcelo Romano (PFP) resaltó: “El BID ha puesto una mala nota a Mendoza y están suspendidos todos los beneficios de financiamiento para las obras. Algo que perjudica a la provincia en épocas de pandemia donde la obra pública, más allá de la estratégica visión de las obras de infraestructura hídrica, están relacionados con el desarrollo económico que nos van a ayudar a sacar a muchísimos mendocino de la pobreza. Lamentablemente, el Departamento General de Irrigación ha vuelto a fracasar en el sistema de licitaciones públicas, dejando dudas y perjudicando al desarrollo del desierto en el que hemos nacido”.

Al momento de exponer soluciones, por lo que ha ocurrido con el BID, el titular del bloque de senadores del PJ, Lucas Ilardo, reflexionó: “Aquí las opciones tienen que ser trabajar en conjunto. Creo que hay un llamado de atención fuerte al gobernador, algo que el conjunto de la oposición está diciendo que es momento de escuchar. Y se lo indica a un gobernador que trabaja con mucha soledad, decidiendo todo de manera unipersonal y suceden estas cosas. Esto lo venimos advirtiendo desde hace dos años y fuimos menospreciados en ese planteo, hoy el tiempo nos da la razón”.