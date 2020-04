Regreso de estudiantes a las aulas: ¿sería luego de las vacaciones de invierno?

El Director General de Escuelas, José Thomas conversó con los medios mendocinos en este martes y dio definiciones en torno al trabajo que viene realizando a distancia todo el personal docente.

Consultado acerca de la vuelta de las clases en su formato clásico y presencial, respondió que podría ser en los últimos días de julio, “sería después de las vacaciones de invierno” dijo Thomas. Pero apurado y en busca de más definiciones al respecto, por parte de la prensa. él indicó: “Sé lo mismo que Trotta (el ministro de Educación de la Nación), él dijo que hay una incertidumbre grande en la Argentina, no se sabe cuándo vuelven las clases pero que es una decisión no educativa, es una decisión de los epidemiólogos o sea, es técnica. La verdad que uno ve como se dan las cosas y sabe que no va ser en el próximo mes (por mayo)”, aclaró Thomas.

"La situación no es para dos semanas ni un mes, va a durar más tiempo", aclaró Thomas

“Nosotros desde la DGE nos estamos preparando para esto, para saber que la situación no es para dos semanas ni un mes, va a durar más tiempo y debemos estar preparados para poder continuar con las trayectorias educativas de todos nuestros alumnos”, remarcó al respecto el director de la DGE.

“Vamos creciendo día a día con todas las medidas que vamos tomando. Hemos implementado una plataforma que ya tiene 150 colegios para poder llegar de la mejor manera a los chicos. Hemos logrado liberar los datos de www.mendoza.edu.ar , por lo que con cualquier celular, por más que no tenga crédito, se podrá acceder. Esta semana estamos llegando con cuadernillos, unos 120 mil cuadernillos, a todos los chicos que no hemos llegado de ninguna otra manera”, narró José Thomas, dando detalles del plan educativo que lleva adelante la provincia.

“Hemos lanzado una campaña que esperamos que de muy buenos frutos y que es de donaciones de celulares. Entendemos que hay un grupo de familias que viven donde hay acceso de datos de telefonía celular pero estos no tienen el aparato. Queremos que la sociedad colabore un poco para poder llegar a esos chicos que son los más vulnerables”, detalló el director de la DGE.

“Creo que una de las fortalezas de lo que está ocurriendo es que se están visibilizando grandes asimetrías que tenía el sistema educativo, pero que las tiene desde hace años. Esta situación se ha puesto sobre la mesa y nos ha hecho trabajar y visibilizar esta situación de los chicos a los que no estamos llegando. Estamos muy focalizados en trabajar en eso”, cerró Thomas.

Finalmente el director de la DGE, indicó que la logística que se lleva a cabo para donar celulares a los chicos que no disponen de ellos- y que por lo tanto se pierden el acceso educativo digital que propone el Gobierno- se encuentra ingresando en la página de www.mendoza.edu.ar.