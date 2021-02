Regreso a las clases: la experiencia del primer día de presencialidad

La vuelta paulatina de la presencialidad educativa arrancó ayer con una cierta cantidad de alumnos, los considerados de trayectorias débiles en el curso pasado, que concurrieron a jornadas de consulta, poniendo a prueba los protocolos vigentes y permitiendo una primera lectura de cómo puede funcionar el sistema y las cosas que habrá que ir adecuando sobre la marcha.

Una de las escuelas más grandes de Mendoza es la José Vicente Zapata, y Claudio Peña, director de la institución, brindó un primer análisis de la experiencia en diálogo con CNN Radio Mendoza: “Volver a clase fue una experiencia muy linda”, expresó el directivo, señalando: “Hoy (por ayer) como se sabe, con aquellos chicos que en el 2020 tuvieron unas trayectorias más débiles, o sea, aquellos que han quedado con algunas materias, los hemos recibido, han estado los docentes y los alumnos en los horarios que le correspondían, cumpliendo todos los protocolos”.

Thomas en la escuela 4-003 Emilio Civit de Maipú.

Sobre lo hecho en sí, aclaró: “En nuestro caso, como la escuela es bastante grande y amplia, hemos preferido armar las burbujas y aulas al aire libre, ese era el escenario que teníamos hoy, los chicos en grupos con tapabocas, teniendo clases de consulta –hay dos semanas que nosotros hemos dedicado a consulta, para que la semana del 22 al 26 de febrero ellos puedan rendir aquellas materias que han desaprobado– pero nos ha ido muy bien en el primer día de trabajo”.

Las burbujas

El concepto de burbuja como espacio de trabajo, lo definió como “un grupo de alumnos que va a compartir cierto tiempo dentro de la escuela y que tiene determinadas características: lo primero es que no tienen que ser más de 15; segundo, que entre un alumno y otro tiene que haber por lo menos un metro y medio de distancia. Tienen que tener el tapaboca y no pueden compartir banco, tienen que estar sentados solos”.

También, en tono de balance, agregó: “Hoy nos está costando un poco, pero también sirviendo como una prueba piloto. En esta etapa por ejemplo los chicos no tienen recreo, vienen a la consulta, cumplen y se retiran. Desde el primero de marzo ya vamos a tener las clases normalmente, va a ser diferente”. Entre las cuestiones que observó es que los alumnos “tienen una tendencia a reunirse, a saludarse, y es algo que vamos a tener que trabajar con ellos, para eso tenemos que estar cuidando todos los protocolos”, y aclaró: “Estamos hablando de chicos de 13 a 18, entonces no es tan difícil, veremos que ocurre con los de primaria, pero va a ser una etapa de aprendizaje para todos”.

En la Zapata se ubicaron las mesas en el patio.

La decisión de volver a las aulas sigue generando controversias. Desde férreas oposiciones por algunos de los sindicatos docentes, hasta posiciones completamente a favor en parte de la dirigencia políticas, las opiniones recorren todo el espinel posible. Según Peña: “Una de las razones por las que volvemos a la presencialidad es por la gran demanda de los papás y de los alumnos, ellos querían volver, así que hemos estado totalmente acompañados. Hoy hemos visto a un grupo de alumnos que vinieron con sus papás, otro grupo de alumnos que nosotros hemos estado motivando a que fueran en bicicleta y lo hicieron, y, en el acompañamiento también en cuanto a cumplir con el protocolo, porque detrás de cada alumno hay una familia que se ha preocupado por cumplir con todo, y esto también es importante”.

En la institución han planificado las tareas de diferentes formas, teniendo en cuenta que sus espacios y su comunidad educativa así lo habilitan. “Esta es una escuela muy grande por lo tanto hemos tenido que hacer distintos escenarios”, explicó el director, por lo tanto pueden trabajar con distintos grupos: “Vamos a trabajar mucho el tema de la gradualidad porque va a haber distintos horarios de entrada y de salida, distintos grupos que empiezan, algunos el 1 de marzo, otros el 8 de marzo”, y puntualizó que “arrancamos con una jornada reducida en horarios, y vamos a respetar a todos aquellos profesores que están exceptuados, que no van a venir a trabajar, y ellos van a seguir en forma remota”.

Contenidos dictados al aire libre.

A la vez, precisó: “Nuestra escuela ha elegido una planificación, una opción que consta de tres semanas, las A, B y C: la primera semana A van 15 alumnos nada más, la mitad del curso, la segunda la otra mitad, y la tercera no van ni los alumnos ni los profesores y se considera online”. “(Esta planificación) va a permitir que cumplamos la presencialidad, los protocolos, y que convivan lo presencial con lo online, que ha sido un aprendizaje del 2020, y esto nos permite seguir con la limpieza y los protocolos de sanitización”.

Finalmente, resaltó: “Estamos aprendiendo y el rol de los profesores, de los preceptores, de los padres, son todos muy importantes”.

Alto presentismo

Según informaron las autoridades, fue muy alta la asistencia de los alumnos convocados para estas primeras clases, mientras que el presentismo docente fue completamente normal –según los registros del GEM, superó el 98%-.

A la vez, la DGE está trabajando para que el 100% de las escuelas estén operativas desde lo epidemiológico. “Es decir, que tengan agua, que no tengan problemas de cloacas, que no haya problemas de baño, de ventilación, etcétera, porque los problemas de infraestructura escolar no se resuelven en un año, llevan tiempo”.