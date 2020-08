Reforma constitucional: Jaliff aclaró su postura

Juan Carlos Jaliff, presidente provisional del Senado de Mendoza, habló sobre la reforma constitucional de Rodolfo Suarez.

"La Legislatura debe permitir que sean los mendocinos quienes decidan sobre la unicameralidad o bicameralidad, primero en el referéndum y después en a Convención Constituyente" expresó Jaliff sobre lo propuesto por el gobernador mendocino.

Además, el político agregó: "La Legislatura no modifica la Constitución, sólo declara la necesidad de la reforma de la misma y habilita las disposiciones sujetas a esa. Dejemos que, de una vez por todas, la gente se exprese al respecto, no coartemos su derecho a decidir sobre si es necesario reformarla y en su caso que se cambia. Son los Convencionales Constituyentes, elegidos por el pueblo, los que deciden en definitiva que se modifica o no."

"Por qué no permitimos, en temas tan importantes, que los que se expresen a través del voto sean los mendocinos. Es la única manera democrática de sortear las diferencias. Debemos avanzar con el debate y tratamiento del proyecto de reforma de la Constitución tantas veces postergado y confiar en el criterio de los electores." cerró Jaliff.