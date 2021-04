Reforma constitucional: debatieron en la Legislatura el equilibrio fiscal

La reunión, que estuvo presidida por el senador Marcelo Rubio (UCR) y el diputado Jorge Difonso (FRUP), como titulares de ambas comisiones, contó con la participación de la decana de la facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo, Esther Sánchez, y los profesores de esa unidad académica, Juan Carlos García; Alejandro Trapé; Juan Diblasi y Gustavo Rivarola:

“Mendoza no se ha caracterizado por tener un equilibrio fiscal financiero”, expuso el economista Gustavo Rivarola, por lo que apeló a la necesidad de una reducción del gato público para disminuir el peso del Estado en la economía provincial. No obstante, dijo que no sólo hay que analizar el tema desde ese punto de vista sino también como una “señal” hacia la ciudadanía.

“Es importante buscar el equilibrio fiscal, no solo desde la reducción del gasto”, subrayó, y agregó en tal sentido: “Lo más importante es no tanto la reforma como una intención de bajar el gasto público, sino más bien como una señal hacia la ciudadanía. Mientras el empleo público subió 18% en los últimos diez años, el empleo privado está estancado”.

Si bien sostuvo: “Hubo un cambio de tendencia en los últimos años”, la provincia “lleva más de diez años de déficit operativo”, dijo, y, en ese contexto: “Creemos que el sector público tiene que trabajar en conjunto con el privado para sacar esto adelante y de ahí, las señales de austeridad. Desde el sector privado pedimos esto”.

Agregó, además, que “esta reforma que habla de austeridad, desde mi perspectiva ciudadana, es una señal que el sector público tiene que dar al sector privado para que entendamos que el esfuerzo es compartido. Tenemos que pensar en competitividad. Hay una responsabilidad compartida. Pedimos al sector público un esfuerzo y este proyecto es de alguna manera una contribución, un granito de arena”.

“Si el objetivo de la economía es que la gente pueda desarrollarse en plenitud, hoy no podemos desarrollarnos. Y tiene que ver con el peso que el sector público en general, nacional, provincial y municipal, le impone al sector privado que es el que tiene la responsabilidad social de generar empleo de calidad, registrado”, puntualizó.

Finalmente, abogó por la unicameralidad en la Legislatura de la provincia, que es uno de los puntos salientes del proyecto enviado por el Ejecutivo, como una forma de contribuir a un menor gasto del Estado.

Por su parte, el licenciado en Economía Alejandro Trapé, habló de un equilibrio fiscal “intertemporal”, esto es: “Nos permite tener alguna situación deficitaria en algún momento si luego se puede compensar. No es un pecado ni problema endeudarse, lo que está mal es endeudarse y aplicar mal los fondos. Esta es la idea de equilibrio fiscal sostenible o intertemporal”, tenerlo en algún momento, pero no de manera excesiva que comprometa luego las finanzas del Estado.

Al respecto, manifestó que hay que “perder el miedo al déficit, pero no el respeto. Lo que hay que hacer es animarse a tener déficit cuando hace falta, pero tener luego la previsibilidad de pagarlo”.

En esa línea, explicó que propender al equilibrio en una economía familiar “es obvio”, como así también en una empresa “porque si no, quiebra”, pero en el caso del Estado “es distinto, porque a veces se llega a puntos donde bajar el gasto se hace casi imposible. Es un callejón sin salida, y esto ha pasado en la economía argentina”.

Sobre esto, indicó: “No hay que entrar en ese callejón sin salida. Antes hay que hacer la reflexión” para lograr de esa manera, un “déficit sostenible”.

Cabe recordar que la Universidad Nacional de Cuyo organizó durante 2020 una serie de conferencias en donde se analizaron distintos aspectos de una eventual reforma constitucional. En esta reunión, la decana de Ciencias Económicas, entregó el material recopilado a los integrantes de la comisión. En el próximo encuentro plenario de reforma de la Constitución, se debatirá sobre la coparticipación municipal.