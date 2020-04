Récord de vacunación antigripal en Mendoza

Otra cara de la conciencia y temor social que deja al descubierto la pandemia del coronavirus es el récord que está batiendo la aplicación de la vacuna antigripal y que coloca a Mendoza y a la Campaña 2020 dentro de los aspectos inéditos de la salud, algo similar ocurrido en el resto de Argentina, de tal magnitud que obligó al Estado nacional reforzar los 12 millones de dosis previstos en un principio, con 2 millones más.

Para los especialistas, lo que ha ocurrido tiene vinculación directa con el terreno sanitario al que nos ha llevado la pandemia. También con la errática creencia de la gente de pensar que la vacuna antigripal se combate al COVID-19. Además, para las observaciones de salud local, el particular momento ha servido para que un importante porcentaje de la población se vacune, sobre todo aquellos eternos ‘antivacunas’, algo que se transforma en una buena señal por el escudo protector que la vacuna produce en la comunidad para el invierno que viene.

Al respecto, El Ciudadano mantuvo diálogo periodístico con la directora del Vacunatorio Central, Iris Aguilar, quien sobre lo que está ocurriendo en la presente campaña antigripal expresó: “En este año la vacunación ha superado cualquier pronóstico de aplicación de dosis, que al estar en un año muy particular que nos ha colocado a todos en el contexto de una pandemia, está generando un altísimo nivel de ansiedad en la gente, que hace que todos quieren acceder a la aplicación de la vacuna antigripal”.

Cuando nuestro diario le preguntó sobre el número de personas, la médica, entusiasta y sorprendida, detalló: “Para darse una idea de la magnitud de la demanda de esta vacuna, que recordemos está contemplada para personas que no pueden acceder en forma gratuita, el año pasado cerró Mendoza aplicando alrededor de 250.000 dosis, mientras que en las primeras semanas de la campaña de vacunación antigripal 2020 se han aplicado más de 110.000”.

La Nación dispuso 2 millones de dosis de refuerzo

La funcionaria de salud, casi molesta, reiteró y aclaró el errático pensamiento generalizado de la gente: “Que la vacuna sirve contra el coronavirus, hay mucha gente que lo piensa. Nosotros le recordamos a la comunidad permanentemente que la vacuna antigripal es solo contra las formas graves de la gripe y no tiene nada que ver con proteger a la gente contra el COVID-19. De todas maneras es importante reiterar a los grupos que es necesario vacunar, porque otra diferencia que muestra esta campaña, que los que nunca se querían vacunar o que eran reticentes a la vacuna o que eran anti vacuna, ahora todos se quieren vacunar”.

Consultada sobre si la provincia tiene vacunas suficientes, respondió: “Sobre las partidas que cuenta Mendoza, aclaramos que es la Nación la responsable de comprar y distribuir las dosis de vacuna a todos los estados provinciales. De hecho, este año, cuando comenzó esta situación de la pandemia del coronavirus, hizo una compra extra de 2 millones de dosis más en un total de 12 millones. Sucede que si pensamos que los más de 45 millones de habitantes que conformamos el país, demandamos la vacuna, se haría imposible para el Estado”.

“Hay indicaciones muy precisas –acotó- para aplicar la vacuna, es decir, mayores de 65 años, niños menores de 24 meses, embarazadas, personal de salud y personas que tengan alguna enfermedad contempladas de las que se cubren para vacunar, por eso la Nación nos envía las dosis de manera progresiva y en función del aporte que hace el laboratorio productor, que de más está explicar que en estas circunstancias tan particulares está trabajando en su máxima capacidad para dar respuesta a toda la demanda que necesita todo el país”.

Todas las medidas suman y son fundamentales contra el virus

Además se le consultó sobre la obligatoriedad que desde mañana regirá en toda la provincia para el uso obligatorio de tapabocas o barbijos, y dijo: “Creo que la decisión del gobernador Rodolfo Suarez es atinada. Toda medida que sea para sumar y protegernos debe ser bienvenida. Del mismo modo, creo que lo importante, más allá de que el tapaboca o barbijo es una medida de protección para que no contagiemos aquellos que podamos ser portadores asintomáticos del virus. Por eso no debemos olvidarnos del distanciamiento social aunque estemos con la nariz y la boca cubierta es clave y no olvidemos que el lavado de manos es determinante”.

Finalmente Aguilar destacó: “Si me permite, quiero aclarar que si el tapabocas o el barbijo contribuyen a disminuir la transmisión, es importantísimo y es un elemento que suma. Pero no debe excluir a las otras medidas que se fueron adoptando y que son fundamentales para enfrentar la pandemia del coronavirus durante la cuarentena y después de la misma”.