Reclamo conjunto de políticas de empleo

Otro de los puntos que en poco tiempo unió a los sectores públicos y privados de Mendoza, en la compleja relación entre la Provincia y la Nación, es ese cuestionado proyecto de empleo que el Gobierno nacional pretende beneficiar a las denominadas provincias del NEA y del NOA.

Fue el propio presidente Alberto Fernández el que lo anuncio ante los gobernadores de Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja, un denominado régimen de generación de empleo, con un paquete de medidas impositivas que beneficiaba la inversión privada de esos estados provinciales, con el compromiso de crear todo un campo laboral. Todo un abanico que también incluye a la provincia de San Juan.

Como era de esperar, Mendoza acusó el golpe y reaccionó con fuerte protesta, creyó ver el fantasma de la promoción industrial de la década de los 90, que tanto daño le hizo con la fuga de inversiones y de fuentes de trabajo. Por eso, es que la actitud inmediata fue elaborar un abultado expediente de 26 páginas, remitido al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.

El material contiene una amplia gama de actividades agropecuarias, industriales, productivas, comerciales y de servicio que se desarrollan en la provincia, que constituyen su matriz económica y que es la propuesta de generación de empleo que Mendoza dejó en la mesa nacional.

La iniciativa mendocina fue presentada el pasado 9 de este mes y todavía no hay respuesta desde Buenos Aires. A pesar de que algunas versiones aseguran que la administración de Alberto Fernández ha tomado bien el paso mendocino y casi hay plena coincidencia, a pesar de que desde el Barrio Cívico quieren ver respuestas plasmada en documentos. Al respecto, se escuchó decir al ministro de Economía Enrique Vaquié: “Tengo la sensación de que el Gobierno nacional y, en especial (Matías) Kulfas, quieren acordar; esto se confirma cuando el acuerdo esté firmado”.

El sector privado acompaña a la Provincia y reclama a la Nación

En un cónclave virtual en la mañana de este miércoles, el ministro de Economía, Enrique Vaquié, y el subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow, mantuvieron una extensa reunión con representantes de las cámaras de Comercio e Industria de Tunuyán, San Rafael, Tupungato, Malargüe, San Martín y General Alvear. Además de las emblemáticas entidades como la Federación Económica de Mendoza (FEM), Consejo Empresario Mendocino (CEM), Asociación de Empresarios Rodríguez Peña (ADERPE), Unión Industrial de Mendoza (UIM), y la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM).

Allí, ejecutivos, empresarios, comerciantes, industriales y productores fueron interiorizados de todo lo que se viene haciendo para que la provincia no quede afuera de esta iniciativa nacional. Se le entregó a cada entidad el proyecto presentado ante la Nación y se aclaró sobre los caminos que Mendoza tiene para no quedar perjudicada ante una eventual negativa. Al respecto, el ministro Vaquié fue preciso y directo al decir: “Tenemos dos caminos, una respuesta afirmativa de (Matías) Kulfas o la acción que ya ha preparado el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez”. Esto último en directa alusión a la demanda judicial de la Provincia contra la Nación que no sería la primera, si se tiene en cuenta aquella histórica por la promoción industrial que se tradujo en resarcimiento que implica la construcción de la represa de Portezuelo del Viento.

Los empresarios, al unísono, mostraron su apoyo y propusieron cerrar filas a la hora de mostrar exigencias a la Casa Rosada. Para ellos, los perjuicios a la provincia por políticas de la Nación son profundos e históricos. El ejemplo que mostró desde el sur el empresario Nicolás Martínez fue elocuente cuando dijo: “El nivel de inversión que supimos contar rondaba el 60%, cayó al 20%”, por lo que todos coincidieron que Mendoza no puede resentir aún más su economía y no debe perder más inversión y fuentes de trabajo”.

El problema del empleo no está sectorizado, es en todo el país

Al final del encuentro privado estatal, hizo declaraciones a medios, entre los que se encontraban CNN Radio Mendoza y El Ciudadano, el subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow, quien recordó: “Cuando salió el decreto, Mendoza manifestó su disconformidad con este mecanismo, porque creemos que doblemente impacta en forma negativa sobre la provincia. En primer lugar, por esa distancia que menciona el decreto, que es la misma problemática que las provincias del Norte argentino, en referencia a los centros de consumo y al puerto”.

“Lo otro que, al existir este régimen, que es de promoción del empleo similar a una promoción industrial, hay notable desigualdad con relación a esas provincias, lo que provocará que Mendoza no pueda generar nuevo empleo y que el mismo sea generado en otros lugares del país. Por eso, nosotros le planteamos al Gobierno nacional que este régimen debería ser para todo el país, donde se consideren las distancias y, de alguna manera, un régimen más equitativo y federal”, se sinceró el funcionario.

Al preguntarle qué sucedió con la propuesta Mendoza, detalló: “Hemos solicitado a las autoridades nacionales que nos envíen el convenio que acordaron con las otras provincias y que nos respondan por escrito la propuesta que nosotros hemos hecho. En ella planteamos en los términos que ellos plasman las actividades económicas, que en la provincia están relacionadas con su matriz productiva y consideramos que pueden generar empleo”.

“Del igual modo, le pedimos a la Nación que esos fondos sean administrados por un fideicomiso, de manera que esos recursos rápidamente puedan llegar a las empresas. Utilizando sistemas provinciales de gestión, como el que cuenta Mendoza cómo es el sistema tique, un programa que tiene trazabilidad y transparencia en su ejecución”, resaltó Zlotolow.

Sobre la solución del problema, respondió: “Nosotros consideramos que hay un mecanismo superador para resolver esta situación en cuanto a la generación de empleo, porque nosotros creemos que hace falta generar empleo en todo el país, no en una zona. Debe asumirse que la problemática de empleo impacta a todo el país y nos parece que hay mecanismos que podrían hacer que ese empleo se genera en todos los lugares de una manera más equitativa”.

Finalmente, aclaró: “Si nos solicitan que focalicemos prioridades, colocaríamos todas aquellas actividades que tienen que ver con nuestra matriz productiva. Por otra parte, tenemos que estudiar aspectos que generen empleo en un contexto en el cual no hay crecimiento, hay inflación y hay restricciones de funcionamiento de actividades. Entonces, en ese contexto estamos planteando que tiene que haber crecimiento vinculado a los programas que ya se aplican en la provincia, como ‘Mendoza Activa’, que busca el desarrollo”.