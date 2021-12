¿Qué hacer para evitar accidentes eléctricos?

En los últimos días, la electricidad se cobró tres vidas y dejó a un niño gravemente herido. Es por eso que los especialistas aconsejaron extremar los cuidados, debido a que los accidentes domésticos se disparan con la llegada del verano.

El titular del Instituto Regional de Estudios sobre energía, Luis Álvarez, expresó a Canal 9 que hay que tener cuidado con los artefactos que se guardan de una temporada para la otra como por ejemplo los ventiladores: "Sacamos un ventilador que ha estado guardado, lo enchufamos, lo encendemos sin saber en qué estado está".

Asimismo, consideró que "la falta de mantenimiento de los electrodomésticos suele ser el principal factor de riesgo", como también las instalaciones de los mismos: "Pueden tener muchos años conectados, pero sin instalación, no ha estado en condición, no ha tenido puesta a tierra, no tiene un disyuntor, que es el que protege la vida".

Consejos para evitar accidentes eléctricos

No uses artefactos eléctricos en lugares húmedos. No toques las partes metálicas con las manos mojadas o estando descalzo.

Alejá a los niños y menores de lugares donde haya enchufes

Desenchufá los aparatos eléctricos antes de limpiarlos o repararlos. Tirá de la ficha, no del cable.

Evitá enchufar muchos electrodomésticos a la misma conexión: el cable sufren una sobrecarga que puede provocar un cortocircuito.

Colocá tapas para bloquear los tomacorrientes al alcance de los niños, y asegurate de que sean para la intemperie los tomacorrientes que tengas en el patio o en el jardín.

Ante la necesidad de reparaciones o instalaciones, llamá siempre a un electricista matriculado.

Pedile que reemplace cuanto antes los cables pelados o defectuosos, así como las instalaciones viejas que poseen cable de tela.

Cuando le encargues una instalación nueva, exígele el cable más adecuado para resistir la carga.

No podes ni quites árboles cercanos a líneas aéreas de energía eléctrica.

"En caso de presenciar que alguien se esté electrocutando se debe tener especial atención, los músculos se contraen, la mano se cierra agarrando ese elemento. Si estamos calzados quizás de un golpe en seco se pueda lograr despegar", explicó además de "cortar rápidamente el tablero general", que es la primera medida que hay que realizar.

Y concluyó: "No hay que tirar de la persona porque también pueden quedar pegados”.