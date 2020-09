Proponen usar tarjetas prepagas en restaurantes

Nuevas modalidades de pagos se implementan para favorecer el flujo de clientes en un sector económico muy golpeado por las medidas restrictivas sanitarias contra la pandemia del COVID-9, el gastronómico. Se trata de las recientemente lanzadas tarjetas prepagas 4.0 que han sido adaptadas para que los consumidores que las portan puedan utilizarlas en los locales gastronómicos. De esta manera se aporta un nuevo beneficio para quienes la portan y para el comercio que tiene otra posibilidad de cobro y captación de clientes.

Para interiorizarnos sobre el tema, El Ciudadano tomó contacto con Francisco Chaves Del Valle, ejecutivo en la Argentina de la billetera virtual BKR, quien explicó en primera instancia el beneficio de contar con la tarjeta prepaga.

“Recordemos que una tarjeta prepaga, es una tarjeta que está asociada a una cuenta digital o una billetera virtual. Tiene un comportamiento muy similar al de una tarjeta de débito, porque debe tener saldo para poder gastar. Pero, además tiene un comportamiento como crédito, porque puede adherirse a débitos en cualquier servicio que deba pagar por Internet”.

“También permite comprar por internet y en muchos casos, inclusive en el caso de BKR, es una es una tarjeta que, al pagar en un comercio físico, solamente pasando la tarjeta por un posnet, se hace el pago y no debe firmarse nada”, agregó.

Beneficios múltiples en todo comercio y lugares alejados

Al profundizar sobre los beneficios, el ejecutivo detalló: “Más allá del boom de las billeteras digitales y todos los productos modernos para pagar desde el teléfono, un primer diferencial utilizando esta tarjeta, es el costo que uno tiene por tener una cuenta bancaria y estar asociado. Lo otro es la facilidad dentro de una localidad más lejana, donde uno tiene una o dos opciones de bancos”.

Cuando se le solicitó otros aspectos de este tipo de sistema de pago, contestó: “Un tema a destacar que es un sistema gratuito, ya que durante todo el año no debe pagarse nada por el mantenimiento. El comportamiento, es de una tarjeta de primera línea, en muchos casos, con tecnología en la que algunos bancos no tienen, como el sistema contactless”.

Sobre si existen más beneficios, agregó: “Un dato muy importante que sobresale es que, precisamente, empieza a haber competencia y eso también beneficia mucho al usuario, comienzan a aparecer más promociones gratuitas. Esto hace que se puedan desaprovechar distintas promociones con distintas tarjetas”.

Finalmente, cuando nuestro diario le observó si hubiera inconvenientes para recibir este medio de pago por parte de los comerciantes, aclaró: “Al comercio no hay que darle ninguna indicación, tal vez sí, contarle que funciona como débito. Porque, muchos comercios no están cobrando con tarjetas de crédito, para no tener ese castigo en su rentabilidad. Entonces, pueden pensar que es una tarjeta de crédito, porque dice la marca de reconocida tarjeta de crédito, por lo que lo único que habría que decirle al comercio, que es una tarjeta de débito o una billetera y al funcionar con la red Maestro, tiene la obligatoriedad de recibir débito, por lo que si puede y debe cobrar con débito, puede recibir una tarjeta prepaga 4.0 en cualquier comercio, que en el caso que hoy nos convoca son los comercios gastronómicos, que reciben de esta manera un oportuno beneficio extra”.