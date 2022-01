Proponen la enseñanza de programación en las escuelas de Mendoza

La educación está cruzada por varios debates, que no hacen más que desnudar su atraso y su decadencia. Desde la sempiterna discusión gremial por salarios, hasta la presencialidad o no pandémica, muchas cosas están por discutirse. En estos días los sectores más conservadores reaccionaron a la propuesta de trabajos rentados para los últimos años, y también rechazaron que se enseñe educación financiera, tal vez con el burdo prejuicio que pensar en el progreso y en ganar dinero sea una atroz violación de la pureza juvenil.

Todos ellos, de un modo u otro, dan signo del estancamiento y fracaso del sistema, y uno de los sectores más afectados es el de los denominados Servicios basados en el conocimiento, que con ofertas laborales rentables y atractivos, no consiguen saciar su demanda insatisfecha, frente a jóvenes que manejan la tecnología a la perfección para entretenimiento o redes sociales, pero siendo nativos digitales son completamente ajenos a la programación o al segmento creativo que exige la industria.

Con estos parámetros en vista desde la FEM es que se pide enseñar programación en todas las escuelas de Mendoza. Señalaron que en general 2021 fue un muy buen año, tanto para Mendoza como para la Argentina, considerando no solo los servicios basados en conocimiento, sino también las industrias creativas como por el ejemplo los desarrollos audiovisuales, y que algunas empresas vinculadas al comercio electrónico o a tecnologías muy requeridas como la Realidad Virtual, Realidad Aumentada e Inteligencia Artificial tuvieron un crecimiento muy significativo, que choca con la baja capacitación a la hora de requerir mano de obra.

Rodolfo Giro, titular del área del Conocimiento de la Federación y socio fundador de la empresa InterBrain, explicó los alcances de la propuesta en diálogo con FM 91.7: “La educación se tiene que ir adecuando a los tiempos y a las necesidades que van surgiendo. Hoy en día la computación, como el inglés, o como muchas otras cosas son súper necesarias para el mundo en el que vivimos, entonces nosotros entendemos que si todos programáramos tendríamos mejor empleabilidad, mejor calidad en todo en todas las profesiones”, y agregó que “no es un tema de que todos nos volvamos programadores, pero sí de mejorar las capacidades y las competencias de todas las personas, digamos, no solo para el sector del conocimiento”.

Conscientes de que ninguna innovación es fácil, Giro destacó que “hay que articular los mecanismos y hay que entender que aprender para programar es aprender a resolver problemas que todavía no existen. En el mundo se habla, no de la programación en sí, sino de aprender sobre ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, arte, son como disciplinas que ayudan a abrir la cabeza y a pensar de manera diferente, y la programación es parte de todo ese conocimiento”.

Además, explicó que “si todos los chicos nos aprendieran a programar primero mejorarían su saber general, y también su empleabilidad, porque hoy cualquier profesión, digamos un médico, tiene que aprender a manejar un tomógrafo, un robot que lo va a ayudar a operar, todas las profesiones se están digitalizando, entonces saber programar ayuda en casi cualquier área”.

Escuela de emprendedores

Como se dice al principio, muchos se oponen a que la educación fomente una formación que capacite para la vida económica futura, viéndolo como una contaminación indeseable. Pero desde la FEM tienen claro proponer un camino distinto: “No solamente queremos promover que se programe en las escuelas, sino también que se enseñe emprendedurismo. Nosotros creemos que ahí lamentablemente ha habido como deterioro de la visión del comerciante, del empresario, en la imagen general a veces, y eso está malísimo porque la verdad es que lo que hace posible el desarrollo de la economía son las pymes, la gente que se anima a ponerse a hacer algo”, indicó el empresario.

Y resaltó: “Hay emprendedores en todos lados, y creemos que es importante también incorporar esas características. El conocer cómo manejar el tema de las finanzas, vemos que es un tema que mucha gente no sabe manejar, y se mete por ahí en créditos que son abusivos, tienes muchísimos problemas este con los planes de ahorro, y no sé cuántas cosas, por no entender realmente cómo funcionan estas cosas que son parte de nuestra economía”.

“Yo creo que no está mal que empecemos desde la primaria incluso, con proyectos de este tipo, no veo mal que los niños y los adolescentes conozcan la cultura del trabajo. En otros países los chicos son los que reparten diarios, o hacen un montón de tareas y de manera totalmente habitual, y aprenden a ahorrar y a trabajar, bien instrumentado no tiene porqué ser ni ilegal ni malo”.

Finalmente, se refirió a las cualidades que se valoran en esa industria: “Buscamos que las personas tengan flexibilidad para los cambios, para las cosas nuevas, justamente en la empresa nuestra estamos en la frontera de la tecnología, entonces en este sentido importa buscar gente que tenga como una capacidad de ser un poquito más creativo”, y concluyó: “Por supuesto lo técnico es muy importante, no solo con la actitud se logran las cosas, pero nuestro caso también se hace una evaluación lo más completa posible, la perspectiva de crecimiento que tienen esas personas, y que se comprometan con los proyectos”.