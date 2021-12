Pronóstico del sábado: inestable con lluvias y descenso de la temperatura

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas de la provincia informó para este sábado que habrá descenso de temperatura y lluvias en la mañana.

La inestabilidad continuará algunos días, y para hoy se espera que durante las primeras horas de la mañana llueva. Luego el cielo continuará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura y vientos leves del Sudeste.

La máxima pronosticada es de 21º C y la mínima de 14º C.

Para el domingo, estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Se espera una máxima de 28º C, mientras que la mínima no superará los 14º C.

Ya para el lunes, Contingencias indica que la jornada se presentará calurosa e inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas. Para ese día la máxima será de 33º C, y la mínima de 20º C.