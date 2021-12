Pronóstico del sábado: caluroso con tormentas en la noche

Si bien la inestabilidad continuará en Mendoza, para este sábado y domingo retornará el sol luego de tener días nublados y lluviosos.

Según datos de la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado se presentará caluroso con nubosidad variable, vientos moderados del noreste.

Hacia la noche, se esperan tormentas aisladas y la temperatura máxima será de 33º C, la mínima no superará los 16º C.

Mientras que el domingo pronostica un día parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste con precipitaciones aisladas.

Para la última jornada del fin de semana, la máxima será de 25º C, y la mínima de 17º C.