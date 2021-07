Profesionales de la salud salieron al cruce del aumento por decreto

Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 925, que oficializa el aumento al personal de la Administración Pública que había quedado fuera de la negociación paritaria por el rechazo de los representantes gremiales de AMPROS, Instituto de Juegos y Casinos; funcionarios y empleados judiciales y Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), a la propuesta de aumento salarial presentada por el Gobierno provincial en las reuniones de paritarias.

Este decreto alcanza también a los docentes, celadores y a las fuerzas de seguridad.

Ejemplos de escala de aumentos

Según informó el Gobierno a través de un comunicado, el aumento interanual a noviembre será de 42,2% en promedio. Así, se incrementan las subas de julio y octubre, y quedan los tramos para 2021: 7% en marzo, 12% en julio y 10% en octubre, más el bono de carácter no remunerativo.

Al respecto, las subas serían:

Un empleado público que ganaba $40.000 en diciembre del 2020 , en marzo del 2021 pasó a cobrar $46.800 (4.000 del bono más, 7% de aumento); en julio cobrará $51.600 ($4.000 del bono, más 12% de aumento); mientras que en noviembre se hará de $57.600 ($6.000 del bono más aumento del 10%). En este caso el aumento salarial en el 2021 alcanzará el 44%.

, en marzo del 2021 pasó a cobrar $46.800 (4.000 del bono más, 7% de aumento); en julio cobrará $51.600 ($4.000 del bono, más 12% de aumento); mientras que en noviembre se hará de $57.600 ($6.000 del bono más aumento del 10%). Un empleado público que en diciembre del 2020 cobró $100.000, en marzo del 2021 pasó a cobrar $111.000 ($4.000 del bono, más el 7% de aumento estipulado); en julio del 2021 esa misma persona cobrará $123.000 ($4.000 del bono, más 12% de aumento); mientras que en noviembre percibirá $135.000 ($6.000 del bono, más el 10%). En este caso el aumento salarial en el 2021 alcanzará el 35%.

AMPROS salió al cruce

Luego de que se oficializara el incremento para estos trabajadores estatales, los profesionales de la salud que vienen peleando desde hace 16 meses casi sin descanso contra la pandemia salieron al cruce de la decisión de Gobierno.

“Realmente esto lo tomo mal, porque nos demuestran que no les interesan los profesionales de la salud a la hora de este drama que está viviendo la provincia y la nación", destacó Isabel Del Pópolo secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS).

Según sostuvo la profesional sanitaria, el 42% de incremento "es mentiroso" y justificó: “Sí hay un valor un poco más alto en la clase 1, pero lo que ellos proponen no es el 29%".

"No aclaran las sumas en negro cómo la van a incorporar al bono. Seguramente no irán al básico, irán como en un adicional que luego se pierde, o también pueden pretender querer seguir negociando en negro el año que viene", sentenció Del Pópolo en declaraciones en FM 91.7.

La secretaria general de AMProS continuó ejemplificando: “En un sueldo de 100 pesos, sería al final 129 pesos. Pero si se suman todos los meses del 100 hasta llegar al 129 da un valor de 1.400 pesos. Si se compara y se toman los trece meses incluidos de 100 pesos nada más dará un valor de 1.300 pesos".

En ese sentido, sostuvo que el incremento "da 14,6% y es el aumento real de haber colocado el 7%, más el 12%, más el 10%".

Durante su relato, Del Pópolo lamentó que desde el Gobierno no informen “que van a hacer con la suma fija. Expresan que van a incorporar 6 mil pesos en el bono, pero no será bonificable, será seguro remunerativo. Entonces, sí servirá para sacarnos Osep y la jubilación, pero no para bonificar el resto del bono".

“Es una propuesta mentirosa, lamentable y que tendrá un costo político para el Gobierno altísimo, porque la indignación que se tiene en los hospitales es terrorífica”, aseguró la representante gremial.

Comienzo de reclamos

Del Pópolo anuncio que comenzarán con las acciones de reclamos "ya habíamos avisado a la Subsecretaría de que se van a atender las camas clínicas, urgencias y emergencias".

"Seguiremos luchando por lo que nos corresponde y lamentablemente vamos también a ir contra el subsecretario de Trabajo porque ha sido el arma de ellos y no ha puesto orden donde debía", advirtió la titular de AMPROS.

Para cerrar, la representante de los profesionales sanitarios aseguró: “Nos lamentamos por la gente, ellos son los que están en el medio de este chamullo".