Este jueves se publicó el reglamento donde la Dirección General de Escuelas (DGE) estableció cómo será la elección de abanderados y escoltas en el Nivel Primario. El proceso tiene como fecha de inicio el próximo 22 y podría extenderse hasta el 23.

En la resolución n°4011 indican que serán aspirantes para participar en esta elección para el ciclo 2022 "los y las estudiantes que cursen el 6° grado, en escuelas de organización completa u otros grados en escuelas de organización incompleta".

La medida alcanza a quienes asisten a establecimientos de gestión estatal como así también privada, dependientes de la DGE.

Disposiciones generales

Indican, en tanto, que podrán participar de esta elección estudiantes que hayan compensado espacios curriculares de segundo a cuarto grado (diciembre-marzo). "Se considerará en este caso la calificación obtenida al aprobar dicha área", puntualizan las autoridades.

Y, por el contrario, no podrán participar como postulantes estudiantes que: hubieran repetido algún año del Nivel Primario; no hubieren obtenido una calificación mínima de 7 en cada espacio curricular a considerar, al 22 de noviembre de este año; no obtuvieron “Bueno”, como mínimo, en los tres informes respecto a Normas de Convivencia, en el último año a tabular.

Por otro lado, establecen que en el caso que no haya cantidad mínima de postulantes para la elección de un abanderado y dos escoltas para cada una de las Banderas Nacional y Provincial, por no reunir los requisitos exigidos y/o por tratarse de escuelas de organización incompleta, se incluirán estudiantes de otros años, por orden decreciente.

Cómo se realiza la evaluación

El proceso de tabulación se efectiviza teniendo en cuenta el Sistema de Evaluación, Calificación y Promoción vigente al año escolar correspondiente:

Unidad pedagógica . Aspectos curriculares seis, máximo 60, mínimo 42.

. Aspectos curriculares seis, máximo 60, mínimo 42. Tercer grado . Espacios curriculares: aspectos 6; máximo: 60 puntos, mínimo: 42 puntos.

. Espacios curriculares: aspectos 6; máximo: 60 puntos, mínimo: 42 puntos. Cuarto grado . Espacios curriculares: aspectos: 7; máximo: 70 puntos; mínimo: 49 puntos.

. Espacios curriculares: aspectos: 7; máximo: 70 puntos; mínimo: 49 puntos. Sexto grado. Espacios curriculares: aspectos: 7 ; máximo: 70 puntos; mínimo: 49 puntos.

En la suma de los promedios se tendrán en cuenta los centésimos, si los hubiera.

También se considera la valoración de los ítems contemplados en el aspecto “Respeto a las Normas de Convivencia”, aplicando la siguiente escala:

Muy bueno : 3 puntos.

: 3 puntos. Bueno: 1 punto.